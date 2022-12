Shah Rukh Khan à Deepika Padukone ; Les superstars de Bollywood qui ont fait des camées inattendues dans les films et ont conquis les cœurs en 2022

Des camées inattendues dans les films et des cœurs gagnés en 2022 : Alors que nous aimons regarder des films de Bollywood, les apparitions inattendues d’invités et les camées de nos stars préférées volent toujours la vedette. Parfois, ces camées permettent une croissance significative du personnage ou un changement dans le scénario. De nombreuses sorties préférées en 2022 nous ont montré des camées prometteurs. Les fans ont non seulement été surpris, mais ils ont aussi beaucoup aimé. De Shah Rukh Khan à Brahmastra à Anushka Sharma à Qala, regardez les camées les plus surprenants de 2022. Regardez la vidéo.