Zinda Banda, la première chanson de Jawan de Shah Rukh Khan est maintenant disponible.

La première chanson du prochain film de Shah Rukh Khan, Jawan – Zinda Banda – est sortie en grande pompe lundi après-midi. La chanson s’appelle Vandha Edam en tamoul et Dhumme Dhulipelaa en télougou. Les fans ont loué la grandeur de la chanson, les rythmes entraînants et la danse de Shah Rukh Khan. Avec un budget annoncé de Rs 15 crore, c’est la chanson la plus chère de Bollywood.

Une source nous avait informés plus tôt: «Le morceau promet d’être un numéro de célébration massif, tourné à grande échelle à Chennai, sur cinq jours, avec plus de 1000 danseurs de toutes les villes indiennes comme Chennai, Hyderabad, Bangalore, Madurai, Mumbai et plus. Produit avec un budget impressionnant de plus de 15 crores, Zinda Banda présentera le visuel spectaculaire de SRK dansant comme jamais auparavant avec des milliers de filles.

Le morceau a été composé par Anirudh qui chante lui-même, tandis que Shobi a chorégraphié les pas. Anirudh a fait ses preuves en donnant des numéros de danse massifs, ayant composé des tubes comme Vaathi Coming, Arabic Kuthu et l’album record de Vikram récemment. C’est sa première chanson en hindi.

Les fans de Shah Rukh Khan ont fait l’éloge de la chanson et de la danse de l’acteur. « La musique d’Anirudh et le swag de Shah Rukh Khan sont des choses que vous ne pouvez pas ignorer, c’est littéralement GOOSEBUMPS guranted », a lu un commentaire. Beaucoup dans les commentaires ont qualifié la chanson de « chartbuster ». L’un d’eux a écrit: « La danse de Shah Rukh à l’âge de 57 ans est insensée. » Un autre a ajouté : « Pure chair de poule regardant SRK danser de tout son cœur. Vive le roi. »

Jawan marque les débuts en hindi du réalisateur Atlee, qui a dirigé une série de tubes en tamoul avec Thalapathy Vijay. Les rumeurs disent que Vijay a également une apparition à Jawan, où il partagera l’espace de l’écran avec Shah Rukh. Ce qui est confirmé, c’est que Deepika Padukone a bien un camée dans le film. Jawan met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi, ainsi que Sanya Malhotra, Priyamani, Girija Oak, Sanjeeta Bhattacharya, Lehar Khan, Aaliyah Qureshi, Ridhi Dogra, Sunil Grover et Mukesh Chhabra.

Jawan est une présentation de Red Chillies Entertainment réalisée par Atlee, produite par Gauri Khan et coproduite par Gaurav Verma. Le film sortira dans le monde entier dans les salles le 7 septembre en hindi, tamoul et télougou.