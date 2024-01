Shah met en garde les dirigeants du BJP contre le ciblage public des fonctionnaires

« De nos jours, c’est devenu une mode de faire des vidéos. Ils (les représentants du public commencent à faire des vidéos tout en discutant avec la bureaucratie et les diffusent sur les réseaux sociaux… cela ne fait que donner une publicité instantanée aux représentants et ne résout pas le problème à long terme.»

En tant que président du parti, il a ajouté : « J’ai vu la défaite de ce type de « vidéo-virer” des politiciens avec de grandes marges. “

Les dirigeants, a-t-il déclaré, « devraient plutôt « donner le temps à la bureaucratie de résoudre les problèmes, principalement en transmettant des instructions par écrit ».

Cet avertissement est intervenu après que plusieurs chefs de parti aient fait la une des journaux sur de tels épisodes.

Le mois dernier, le député BJP du Rajasthan, Balmukund Acharya, peu après avoir remporté les élections, a ordonné la fermeture immédiate de tous les stands de nourriture de rue non végétariens dans sa région de Jaipur – avant la formation du gouvernement et même la cérémonie de serment.

Une vidéo virale montrait Acharya en garde avec un policier, lui donnant des instructions en ce sens.

Dimanche, le ministre de l’Aviation civile de l’Union, Jyotiraditya Scindia, s’adressant à un rassemblement du Viksit Bharat Sankalp Yatra dans le district de Guna, s’est mis en colère lorsque le collecteur de district Aman Veer Singh et le surintendant de la police Sanjeev Kumar Sinha ne se sont pas levés sur l’estrade pendant son discours.

« Où est le SP, appelez-le… les deux devraient se tenir sur l’estrade, pas parmi le public », l’entend-on dire dans une vidéo virale de l’événement.

“Le Viksit Bharat yatra ce n’est pas une campagne électorale. C’est un engagement du Premier ministre à mettre en œuvre les programmes centraux de protection sociale, et chaque officier voyagera côte à côte avec le yatra,” il ajouta.

Le nouveau ministre en chef du Madhya Pradesh, Mohan Yadav, a fait la une des journaux pour avoir puni des fonctionnaires pour avoir utilisé un langage dur dans les relations publiques et pour avoir prétendument manqué à leurs fonctions. annonçant ses actions contre eux sur les réseaux sociaux.

De même, le CM de l’Haryana, Manohar Lal Khattar, dans un discours prononcé lors de la Journée anti-corruption en décembre, a appelé à dénoncer et à faire honte aux officiers corrompus. Il a déclaré que les noms des « officiers les plus corrompus » devraient être affichés sur des panneaux dans les lieux publics pour faire passer un message aux autres.

En 2022, le député Nishikant Dubey crachat sur les réseaux sociaux avec le magistrat du district de Deoghar avait fait l’actualité.

Un haut dirigeant du BJP a déclaré que le message de Shah n’était pas destiné à un dirigeant en particulier « mais à tous ceux qui pensent pouvoir bâtir leur image en réprimandant les officiers ».

“On ne construit une image que lorsque les représentants sont à la hauteur”, a ajouté le dirigeant. « Dans une configuration démocratique, les travailleurs politiques peuvent agir avec l’aide de la bureaucratie, tout le monde devrait s’inspirer de l’exemple du Premier ministre, dont le style de travail – en entraînant la bureaucratie avec lui et en la motivant à atteindre ses objectifs – a créé un nouveau modèle de gouvernance. dans le pays », a ajouté le dirigeant.

« Devenez responsable »

Dans son discours, ont déclaré les dirigeants du BJP, Shah a cité Chanakya et a déclaré que « plusieurs fois, pour répondre aux aspirations publiques, une lutte a lieu entre les représentants publics et les officiers, mais ils ont leurs propres limites ».

« Notre priorité devrait être de résoudre les problèmes. Pas eu de publicité. Pour résoudre les problèmes, il existe de nombreuses façons, comme déposer des PIL, organiser des manifestations — toutes les voies sont ouvertes… mais le moyen le plus efficace est d’étudier un problème et de donner des instructions écrites à la bureaucratie, en vertu desquelles un certain problème peut être résolu, et donnez-leur un peu de temps pour résoudre le problème », a-t-il déclaré.

« Nous devrions développer des moyens de résoudre les problèmes en consultation avec les agents. L’administration ne soutient que les représentants responsables, capables et compétents dans leur travail.

Le député du BJP du Chhattisgarh, Moti Lal Sahu, présent à la réunion, a déclaré à ThePrint que « le message du ministre de l’Intérieur était de devenir des représentants publics responsables et de résoudre les problèmes des gens sans faire d’histoires ».

« Cela ne peut se produire que lorsque les députés sont vigilants et responsables. Éliminer les agents au bulldozer ne fonctionne pas à long terme au sein du gouvernement », a-t-il ajouté.

Le député du BJP du Chhattisgarh, Gajendra Yadav, a déclaré qu’« une autre suggestion était de comprendre comment les choses peuvent être faites même dans l’opposition ».

« Amit Shah a déclaré que les gens ne se soucient pas de savoir si un projet a été lancé par le gouvernement central ou par le gouvernement de l’État », a-t-il ajouté. « Celui qui met en œuvre le projet sur le terrain, s’en attribue le mérite. Lorsque Amit Shah était député du Gujarat, le gouvernement central était dirigé par le Congrès, mais il était très actif pour garantir le bénéfice du programme Indira awaas (maintenant Premier ministre Gramin Awas Yojana) dans sa circonscription.

Les gens, a ajouté le député, « croient qu’il leur a donné des maisons, il est donc nécessaire que les représentants publics sachent comment réaliser les aspirations du peuple avec l’aide de la bureaucratie ».

