Shagufta Ali révèle qu’elle était sans voix lorsque Madhuri Dixit lui a donné un chèque de Rs 5 lakh, dit « c’était tellement choquant »

Shagufta Ali a récemment parlé des épreuves auxquelles elle est confrontée dans la vie à la fois médicalement et financièrement. L’actrice a révélé qu’elle souffre actuellement de diabète, qu’elle n’a pas eu de travail depuis quatre ans et qu’elle a du mal à joindre les deux bouts.

Après que la nouvelle de Shagufta cherchant une aide financière immédiate pour survivre et payer pour elle et les factures médicales de sa mère soit devenue virale sur les réseaux sociaux, plusieurs célébrités dont Madhuri Dixit, Johnny Lever et Rohit Shetty se sont présentées pour l’aider en cette heure de besoin.

Récemment, Shagufta a reçu une aide financière de Rs 5 lakh de l’acteur Madhuri Dixit au nom de l’équipe de l’émission de téléréalité ‘Dance Deewane 3’. Dans une conversation avec indianexpress.com, l’actrice a expliqué à quel point l’expérience avait été choquante pour elle et elle est restée sans voix.

« J’ai été invité par Colors à monter sur scène et à parler de ma vie et des problèmes auxquels je faisais face. Premièrement, je suis un grand fan des talents de la série et j’étais tellement excité de les rencontrer tous. Revenir devant la caméra était une autre tentation, et puis j’ai pensé que je pourrais peut-être toucher plus de monde si je partageais mon calvaire sur la plateforme. C’était tellement choquant pour moi quand on m’a donné le chèque. Je ne pouvais même pas trouver les mots pour réagir », a déclaré Shagufta Ali.

Dans l’émission, Shagufta a partagé qu’elle avait lutté contre le cancer du sein il y a quelques années et qu’un effet secondaire de la chimiothérapie, l’acteur avait le diabète.

Parlant plus en détail de son expérience dans la série, elle a déclaré: « C’était tellement touchant quand Madhuri Dixit s’est souvenue des détails de son projet ensemble, il y a des années. Je suis allé dans la série sur un coup de tête, je ne savais pas qu’ils m’honoreraient et me donneraient autant d’amour. Tout le monde était si gentil avec moi que j’étais submergé.

Après avoir entendu ses luttes déchirantes, plusieurs célébrités ont apporté leur soutien à Shagufta. Elle a dit: «Johny Lever bhai, Rohit Shetty est venu me donner une aide financière. Cela m’a donné de nouveaux espoirs et je suis convaincu que je pourrai lutter contre cette situation. J’ai hâte de reprendre le travail une fois que ma santé le permettra.

Shagufta avait précédemment révélé qu’elle avait vendu beaucoup de ses actifs comme sa voiture et ses bijoux et qu’elle utilisait des pousse-pousse automatiques pour se rendre dans certains endroits.