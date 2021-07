Shagufta Ali révèle qu’elle a demandé une aide financière à Sonu Sood après que CINTAA lui ait offert un montant «insuffisant»

L’actrice de télévision Shagufta Ali, qui a travaillé dans plusieurs émissions comme « Saans », « Bépannaah » et « Sasural Simar Ka », a récemment révélé qu’elle traversait une crise financière depuis les quatre dernières années et avait du mal à joindre les deux bouts. L’acteur, qui a lutté contre un cancer du sein au troisième stade il y a 20 ans, souffre actuellement de diabète et d’autres problèmes de santé connexes. L’acteur a demandé un travail immédiat et une aide financière.

Shagufta a partagé que l’Association des artistes de cinéma et de télévision (CINTAA) l’avait contactée, mais elle n’a pas pu accepter leur aide car ils ont offert un montant très négligeable. L’actrice a également déclaré qu’elle avait approché l’acteur et philanthrope Sonu Sood pour lui demander une aide financière et découvrir qu’ils n’offraient pas d’aide financière mais uniquement des services.

En parlant au Times of India, Shafugta a déclaré : « Je n’ai reçu aucune aide jusqu’à présent. CINTAA m’avait déjà contacté pour m’aider mais je ne pouvais pas accepter leur aide car le montant n’était pas suffisant pour quoi que ce soit. J’étais membre de CINTAA et je sais qu’ils peuvent aider avec un certain montant seulement et cela ne m’aurait pas été utile. Je n’ai donc pas pris leur aide. J’ai essayé de contacter Sonu Sood monsieur mais ils ne m’aident pas pour les dépenses financières. Donc rien n’a marché avec lui.

Plus tôt lors d’une interview avec SpotboyE, la femme de 54 ans a révélé qu’elle avait vendu beaucoup de ses actifs comme sa voiture et ses bijoux et qu’elle utilisait des pousse-pousse automatiques pour se rendre dans certains endroits. L’actrice reste actuellement avec sa mère malade de 73 ans qui a besoin de soins médicaux immédiats. Shagafta a également besoin d’une aide financière pour son traitement de la vue et du diabète.

«Les gens doivent être confrontés à un verrouillage pandémique depuis un an et demi. Mais pour moi, j’ai eu cette situation au cours des quatre dernières années », a-t-elle déclaré, ajoutant : « J’ai besoin d’une aide financière immédiate et aussi de travailler pour survivre.

Pas seulement Shafugta, mais plusieurs membres de l’industrie du divertissement ont connu des difficultés financières au milieu du verrouillage de COVID-19. Shagufta Ali a participé à des émissions telles que « Dishayen », « Sanjivani », « Punar Vivah » et « Zaara », pour n’en nommer que quelques-uns. Elle a été vue pour la dernière fois dans l’émission ‘Bépannaah’ de 2018. Elle a également travaillé dans des films comme ‘Hero No. 1’, ‘International Khiladi’, ‘Laila Majnuand Ajooba’.