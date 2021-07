Shagufta Ali fond en larmes alors que Madhuri Dixit lui présente un chèque de Rs 5 lakh au nom de l’équipe ‘Dance Deewane’

L’actrice de télévision Shagufta Ali, connue pour ses rôles dans des émissions comme ‘Saans’, ‘Bépannaah’ et ‘Sasural Simar Ka’, a récemment révélé qu’elle avait dû vendre ses actifs pour survivre tout en ajoutant qu’elle traversait une crise financière depuis le quatre dernières années et a du mal à joindre les deux bouts.

Après que la nouvelle de Shagufta cherchant une aide financière immédiate pour survivre et payer pour elle et les factures médicales de sa mère soit devenue virale sur les réseaux sociaux, plusieurs célébrités se sont manifestées pour l’aider en cette heure de besoin.

Récemment, Shagufta, qui luttait contre des finances qui s’épuisaient en raison de sa mauvaise santé et de son absence de travail, a reçu une aide financière de Rs 5 lakh de l’acteur Madhuri Dixit au nom de l’équipe de l’émission de téléréalité « Dance Deewane 3 ».

Shagufta a même fait une apparition dans l’émission et a parlé de son parcours au cours des 3 dernières décennies dans l’industrie et des difficultés auxquelles elle a été confrontée au cours des quatre dernières années. Et tout en parlant de son voyage, Shagufta a fondu en larmes lorsque Madhuri Dixit a proposé de l’aider au nom de toute l’équipe.

Madhuri Dixit a prolongé un chèque de Rs 5 lakh et a embrassé Shagufta qui semblait plutôt émotif dans l’émission.

Shagufta Ali a déclaré en hindi : « Les 32 dernières années parmi les 36 années ont été merveilleuses. J’ai beaucoup lutté, j’ai beaucoup travaillé aussi. J’ai soutenu ma famille et moi-même. Mais au cours des quatre dernières années, plusieurs auditions ont eu lieu, beaucoup des choses se sont passées mais rien n’a fonctionné. Pendant ce temps, le problème avec ma jambe a augmenté à cause du diabète, qui a également affecté mes yeux. Je ne sais pas pourquoi mais je ne pouvais pas tolérer la douleur de ces quatre années. » On l’entend également dire alors que les larmes coulent sur ses joues : « L’industrie est ma maison, j’y ai consacré 36 ans. »

Madhuri s’est ensuite approché de Shagufta et l’a consolé. Elle a dit: « Vous aviez écrit que vous n’aviez rien à vendre en ce moment. Vous avez atteint un tel stade aujourd’hui, donc de l’équipe Dance Deewane, nous aimerions faire quelque chose pour vous. D’eux, je voudrais vous donner un chèque de Rs 5 lakh. »

Shagufta a répondu: « Merci beaucoup. Je n’ai pas de mots », tout en acceptant le chèque avec gratitude.

Pendant ce temps, Shagufta Ali a confirmé que le cinéaste Rohit Shetty avait généreusement contribué pour l’aider. Shagufta a déclaré à Pinkvilla: « Cela a été fait immédiatement et je suis très très obligé. Je lui suis si reconnaissant et si reconnaissant. Que Dieu le bénisse pour tout ce qu’il a fait pour moi. Il ne m’a jamais rencontré, nous n’avons jamais rencontré face, je ne lui ai jamais parlé au téléphone, et il a tout fait et a fait quelque chose comme ça. Je suis absolument reconnaissant. Le médecin est occupé donc je vais prendre son rendez-vous la semaine prochaine, et mon traitement va recommencer . «

Avant cela, Shagufta Ali avait partagé que l’Association des artistes de cinéma et de télévision (CINTAA) l’avait contactée, mais elle ne pouvait pas accepter leur aide car ils offraient un montant très négligeable. L’actrice a également déclaré qu’elle avait approché l’acteur et philanthrope Sonu Sood pour lui demander une aide financière et découvrir qu’ils n’offraient pas d’aide financière mais uniquement des services.