Shagufta Ali est fauché ! révèle qu’elle a dû vendre des bijoux et une voiture pour survivre | Nouvelles télévisées

New Delhi : L’actrice vétéran Shagufta Ali a parlé de ses problèmes financiers et de santé. L’actrice, qui travaille depuis 36 ans, partage que les 4 dernières années ont été très difficiles pour elle car il n’y a pas eu beaucoup de travail. Elle a également partagé qu’elle avait besoin d’argent pour sa mère et ses propres traitements médicaux.

« J’ai commencé à faire face à des problèmes au cours des 4 dernières années alors que le travail diminuait. Il y avait moins de travail, alors j’ai essayé de gérer les choses par moi-même en vendant ma voiture et mes bijoux. J’ai réussi à gérer les choses au cours des 2/3 premières années, mais maintenant, au cours des 1 dernières années, les choses ont été très difficiles car j’ai épuisé toutes mes économies », a partagé l’actrice dans une interview avec ETimes.

Shagufta, qui a été vu pour la dernière fois dans l’émission télévisée Bepanaah, a expliqué: «Pour tous les autres, ils sont confrontés au verrouillage depuis un an, mais pour moi, cela dure depuis 4 ans. Jitni buri haalat ouverture de session ko dernier ek saal mein hui hai utni buri Meri 4 saal se hui hai…”

L’actrice a également partagé qu’elle avait un besoin urgent d’un soutien financier à SpotboyE. « Ma mère a besoin de soins médicaux immédiats car elle souffre également de diabète, d’arthrite et d’un problème au genou. Je ne peux pas l’emmener chez le médecin. Je fais faire ses médicaments en consultant au téléphone les médecins que je connais dans la famille. Mon traitement va aussi pour la vue et le diabète. Je n’ai pas d’argent pour ça non plus. Les gens doivent faire face à un confinement pandémique depuis un an et demi. Mais pour moi, j’ai cette situation depuis quatre ans », a révélé le joueur de 54 ans.

Shagufta est apparu dans diverses émissions de télévision comme Bepannaah, Saath Nibhaana Saathiya et Sasural Simar Ka. Elle est également apparue dans divers films et a été vue pour la dernière fois dans ‘Laila Majnu’ (2018). L’actrice s’est d’abord rendue célèbre pour avoir joué dans l’émission télévisée « Saans » de Neena Gupta en 1998-99. À cette époque, Shagufta avait également reçu un diagnostic de cancer du sein et avait également subi diverses séries de chimiothérapie.