«J’ai toujours su que j’étais l’opprimé», dit Shaggy. « J’ai toujours su que, tu sais, je n’ai pas les privilèges. Je dois donc faire des choses qui ont une valeur de choc. »

Il y a deux décennies, cette valeur de choc est venue en chantant sur le fait d’être « pris à nu » avec la fille d’à côté. En 2020, ce sont les chansons de Noël, la renommée de TikTok – le succès récent, Banana, avec Conkarah, a été diffusé plus d’un milliard de fois et a déclenché un défi de danse virale (la véritable mesure du succès en 2020) – et son amitié avec Sting.

Atteindre des succès après presque 30 ans signifie qu’il a dû continuer à avancer, mais cette attitude était là même lorsqu’il a commencé à faire de la musique au début des années 1990, dit-il. Le paysage était très différent à l’époque. Alors que le reggae, le dancehall et le reggaeton ont connu une énorme augmentation de popularité ces dernières années, lorsque Shaggy est entré en scène avec Oh Carolina en 1993, le classement britannique était en tête de Take That et Meat Loaf et, euh, M. Blobby.

Image:

Shaggy a remporté son premier Grammy du meilleur album reggae pour Boombastic en 1996



Il dit qu’il a toujours voulu surprendre. « Comme, quand tu as entendu Oh Carolina en 1993, il n’y avait rien à la radio qui sonnait comme ça. Et tu te dis, ‘qu’est-ce que c’est que ça?’ Mais c’était contagieux. «

Avec 40 millions d’albums vendus, la star est heureuse de faire encore partie de la bande originale actuelle à l’âge de 52 ans. Banana était à un moment donné « la chanson numéro un sur TikTok, qui est un format très jeune, donc faire tout cela, vous savez, après près de 30 ans dans le jeu et être toujours aussi pertinent est une bénédiction », dit-il. « Je ne prends pas du tout cela à la légère. »

Shaggy, de son vrai nom Orville Richard Burrell, est assis dans un studio, chapeau de paille, et discute avec Sky News sur Zoom. La star vit en Jamaïque et nous sommes ici car il vient de sortir un album de Noël imprégné des Caraïbes, ce qui est très probablement le tonique dont 2020 a besoin. Serait-il d’accord? « Je pense que si c’est ce dont j’ai besoin en ce moment, le monde doit aussi en avoir besoin. »

Avant la musique, certains pourraient être surpris d’apprendre que la star était dans les Marines de 1988 à 1991 et a servi en Irak pendant la guerre du Golfe. À première vue, cela peut sembler un changement de carrière improbable vers le sommet des charts, mais le temps passé dans l’armée lui a bien servi pour une industrie qui ne lui offrait pas les mêmes privilèges que les autres artistes, dit-il.

Image:

Shaggy fête Noël dans les Caraïbes avec un album festif. Pic: Photographie de William Richards



«Cela a eu un impact sur moi dans le monde de la musique parce que l’armée me préparait à tout ce qui concernait le succès, et je savais que j’allais avoir plus de difficultés que l’artiste moyen à cause du genre que j’étais ne m’a pas donné les privilèges des autres genres. Vous savez ce que je dis? Donc, si une maison de disques mettait de l’argent pour le marketing derrière un acte pop, elle ne le fera pas sur un acte reggae car il n’y a pas antécédents de reggae ou de dancehall travaillant de manière lucrative pour eux [at that time] pour investir ce genre d’argent. »

Donc Shaggy greffé. Il a travaillé vraiment, vraiment dur, dit-il, même si au fil des années il a « appris la différence entre travailler dur et travailler intelligemment ». Maintenant, il essaie de travailler intelligemment. Mais à l’époque, « si je devais aller à un entretien à 6h du matin, j’y suis à partir de 5h du matin, tu sais, et … je charmais les gens …

« L’armée m’a préparé pour ça. Donc je me levais très tôt le matin, je travaillais vraiment, très tard. Et c’est juste ce genre de discipline. Les gens disent que vous allez dans l’armée pour apprendre à tirer avec une arme à feu – je est allé à l’armée pour apprendre à équilibrer mon chéquier. C’est ce que cela m’a appris à faire. «

Image:

La star a noué une amitié durable avec Sting et a sorti un album collaboratif avec lui en 2018



Après Oh Carolina, un autre succès est venu en 1995 sous la forme de Boombastic, l’un des nombreux morceaux instantanément reconnaissables rendu célèbre initialement par les publicités de Levi à cette époque. «Il n’y avait rien à la radio qui sonnait comme ça et qui sonne comme ça à ce jour», dit-il. It Wasn’t Me, un « hybride unique » de reggae et de hip hop sur lequel personne ne pouvait tout à fait mettre le doigt, dit-il, est venu cinq ans plus tard, bouleversant les charts à l’apogée « Britney Spears et NSYNC moment ».

Tout en étant fier de ses succès, il dit qu’il préfère ne pas réfléchir au passé. « Vous savez, un sage m’a dit que le pare-brise est aussi grand et que le rétroviseur est aussi petit, alors pourquoi me concentrer sur le rétroviseur? Je suis vraiment excité par ce qui va suivre. Je m’entoure de de très jeunes producteurs, je suis fasciné par la technologie, j’écoute toujours de la nouvelle musique et j’essaie de créer une sorte de fusion hybride, pour ainsi dire, aller de l’avant. «

Cependant, il est assez heureux de discuter de ses premières années et conscient que pour beaucoup, ce sont ces succès pour lesquels il sera toujours connu. « Mr Boombastic a été le premier album de reggae ou de dancehall à faire ses débuts au numéro un. Nous l’avons fait deux fois avec Angel and It Wasn’t Me et avec l’album Hot Shot. Et c’était à une époque où personne … le grand public Nous n’avons tout simplement pas joué de reggae ou de dancehall. Et nous avons brisé ces barrières et ouvert et fait de ce genre un genre qui était un genre lucratif.

« Donc, en regardant tout ça, ça a créé de la place pour d’autres genres, vous savez, le reggaeton venait du dancehall, l’afrobeat venait du dancehall aussi. Et bien sûr, le hip hop venait du reggae et du dancehall. Donc ça a été tout un voyage. »

Image:

La star (à gauche) avec Rayvon, avec qui il a collaboré sur des morceaux tels que In The Summertime et Angel, et figure également sur le disque de Noël



Le chanteur décrit It Wasn’t Me comme « une de ces chansons qui a sa propre vie ». Les fans – le prince Harry inclus (plus à ce sujet plus tard) – lui poseront toujours des questions à ce sujet.

«Je pense que ce qui est génial à ce sujet, c’est que c’était si facile à raconter», dit-il en riant, bien qu’en tant que père de cinq enfants et homme marié, peut-être pas tellement maintenant. « Les gens viennent vers vous [to talk about the song]. Je pense que le problème sera quand ils arrêteront de faire ça, tu sais. «

En 2020, Shaggy se concentre sur ses collaborations. Christmas In The Islands, l’album festif, en regorge, avec des artistes comme le vieux copain Rayvon, Joss Stone, Ne-Yo, Beenie Man et Sting à bord. Ils étaient tous « plutôt cool » mais s’il doit choisir un favori, c’est Stone. «Et je vais vous dire pourquoi: parce que quand j’ai envoyé le disque à Joss, quand elle l’a renvoyé, elle a changé la mélodie et l’a en quelque sorte rendue folle de jazzy. Et j’étais comme, d’accord, c’est différent.

Cependant, il dit également que Sting est son « favori absolu avec qui travailler et être autour ». Leur album collaboratif de 2018, 44/876, a fait la une des journaux lors de son annonce, principalement en raison de ce qui était perçu comme la nature étrange du couple.

«Personne n’a compris ce que je faisais avec ce rocker, vous savez, mais nous étions sur quelque chose d’unique», dit-il. « Quand les gens regardent ça sur papier, ils sont comme, Sting et Shaggy?! Comment ça … mais Sting et moi savions que ça marchait et nous savions que nous avions quelque chose de spécial et nous étions déterminés à … laisser le monde voir ce que nous avons vu. Et nous l’avons pris à un disque d’or et gagner un Grammy et avoir l’une des tournées les plus réussies cette année, vous savez, mais cela nous a amenés à croire.

« Et quand tu arrives à faire de la musique aussi longtemps, tu cherches cette chose qui est unique et cette chose qui t’excite. Parce que je fais de la musique égoïstement, je le fais d’abord pour me plaire et j’espère que ça se connecte. Je suis pas fan du statu quo … ça ne fait rien pour moi. «

Au moment de la sortie de l’album, le duo faisait partie des artistes qui se sont produits au Royal Albert Hall pour le 92e anniversaire de la reine.

Il dit qu’il pense que Sa Majesté est une fan. « JE connaître Le prince Harry est, « dit-il. » Nous nous sommes rencontrés en Jamaïque et il était comme, ‘Ce n’était pas moi’, et, vous savez, donnez-moi tout. Mais j’ai vu la reine brièvement [at the Royal Albert Hall event] et, vous savez, elle a levé les yeux et m’a souri et tout ça. « Il était » si proche « d’elle, dit-il, faisant un geste pour montrer à quel point j’étais proche.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Avant qu’il ne parte, je demande les paroles de sagesse de Shaggy pour 2021.

«Eh bien, tout d’abord, essayons de survivre à 2020», dit-il en riant. « Ce n’est pas encore fini. »

« Mais allez simplement en 2021 avec beaucoup d’optimisme, avec positivité, et essayez de trouver la joie et essayez de réussir … nous sommes tous à la recherche du bonheur à la fin de la journée. Quand nous y allons, nous ne le faisons pas. Allez avec tout ce que nous avons accompli ici. Donc, si nous pouvions créer de bons souvenirs avec les gens que nous aimons, alors nous avons maintenant façonné la prochaine génération – et peut-être que ce ne sera pas aussi dysfonctionnel. «

Le Noël de Shaggy dans les îles est maintenant disponible