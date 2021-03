Pour s’adapter à la pandémie, Le Forum international et Festival du film sur les droits de l’homme de Genève (FIFDH) a eu lieu pour la deuxième année consécutive en ligne. Un décor virtuel a été mis en place pour diffuser de nombreuses réunions et débats de certains des défenseurs les plus connus des droits de l’homme, comme Angela Davis et Ai Weiwei. Beaucoup d’autres étaient également présents en ligne.

Euronews s’est entretenu avec Isabelle Gattiker, directrice générale et artistique du FIFDH. Elle nous a dit que les gens ont le sentiment que « les espaces de débat autour des droits de l’homme se rétrécissent » et que « l’actualité a été littéralement absorbée par la pandémie ». Elle est convaincue que le festival FIFDH « est l’un des rares espaces qui soit resté à travers le monde ». Elle dit que cela se reflète dans les personnalités qui ont accepté de participer au festival cette année et qu’elles veulent faire entendre leur voix à Genève, lors du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Les grands gagnants

Le Grand Prix de Genève dans la section documentaire créatif a été décerné à Shadow Game. C’est un film sur les migrants mineurs fuyant la guerre ou la pauvreté pour atteindre l’Europe. Il a également reçu le Prix du Jury des Jeunes car tous les films étaient disponibles en ligne.

Eefje Blankevoort, le réalisateur, pense que tout le monde devrait le voir car il montre quelque chose qui se passe à travers l’Europe. Elle pense également que le prix aidera à faire connaître le film à différents publics. C’est pourquoi ils lancent une «campagne d’impact» et un manifeste où ils mettent en avant les droits des enfants. Elle a déclaré à Euronews que le film donne un aperçu de quelque chose que nous avons tous vécu, « nous avons tous été là-bas, nous avons tous été jeunes et avons tous vécu les mêmes aspirations » que les personnages de son film.

Le Grand Prix Fiction et Droits de l’Homme a également été décerné à une femme, Byambasuren Davaa. Elle est de Mongolie et a réalisé le film «Veins of the World». C’est l’histoire d’un garçon nomade et de sa famille en Mongolie. Il dénonce le pillage de leurs terres par les multinationales. Les critiques l’ont décrit comme un film où la fiction rencontre la réalité.

Un élément musical

Pour le dernier jour du festival, Max Richter et sa partenaire Yulia Mahr ont présenté des extraits exclusifs de Voices, une musique inspirée de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il a été joué et diffusé en décembre dernier dans 37 pays et est maintenant disponible à l’achat.

Max Richter dit qu’il répond au monde qui l’entoure en écrivant de la musique. Il a estimé que « c’était un moment important pour faire la lumière une fois de plus sur ce texte car comme il le dit » nous vivons une période très anxieuse, une période très difficile, pas seulement la pandémie mais avant la pandémie avec la montée du populisme, les nouvelles politiques de droite, le nationalisme, toutes sortes de comportements isolationnistes et xénophobes « .

Cette année, le Forum international et le Festival du film sur les droits de l’homme ont pu se tenir virtuellement avec de nombreux invités, projections et public en ligne. L’année prochaine, ils espèrent que les restrictions liées à la pandémie auront été assouplies pour que le festival ait lieu en personne. Mais malgré la pandémie, le message général de cet événement est que la lutte pour les droits de l’homme doit se poursuivre.