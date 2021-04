LA nouvelle série arrive bientôt sur Netflix et est déjà censée être la meilleure série fantastique depuis The Witcher.

Basé sur un roman du même nom de l’auteur Leigh Bardugo, le nouveau spectacle pour adolescents présente un casting d’inconnus relatifs.

3 Le nouveau venu écossais, Kit Young rejoindra le casting Crédit: ATTILA SZVACSEK / NETFLIX

Qui joue dans Shadow & Bone?

L’émission présente un casting de jeunes acteurs qui n’ont qu’une poignée de crédits d’acteur grand public à leurs noms.

Leigh Bardugo, auteur des romans originaux explique l’importance de lancer un certain nombre de nouveaux visages frais,

«C’est une histoire de jeunes qui ont été négligés et qui n’ont jamais eu la chance de montrer aux gens ce qu’ils peuvent faire, qui ont tout ce talent et tout ce pouvoir».

Certains fans peuvent encore reconnaître Ben Barnes de The Chronicles of Narnia célèbre dans le rôle du mystérieux et énigmatique général Kirigan dans Shadow & Bone.

Voici la liste des acteurs principaux:

3 Jessie Mei Li (au centre) joue le rôle principal d’Alina Starkov Crédit: DAVID APPLEBY / NETFLIX

Jessie Mei Li comme Alina Starkov

L’actrice sino-britannique joue le rôle principal d’Alina Starkov, la cartographe orpheline qui peut détenir le pouvoir de détruire les forces obscures, le Shadow Fold.

L’actrice de 25 ans a fait ses débuts sur scène en Production en direct du National Theatre 2019 de Tout à propos d’Eve, avec Gillian Anderson et Lily James.

Luke Pasqualino comme David Kostyk

Surtout pour son rôle de Freddie McClair sur Skins, Pasqualino a depuis joué le rôle d’Artagnan dans Les Mousquetaires et Elvis Harte dans Our Girl.

Il a également joué dans le numéro 9 et a joué un rôle de soutien dans le film Snowpiercer de Bong Joon-ho en 2013.

3 Connu pour son rôle de Freddie dans Skins, Luke Pasqualino est l’un des visages les plus reconnaissables Crédit: 2021 Netflix, Inc.

Archie Renaux comme Mal Oretsev

Le personnage de Mal Oretsev est le plus vieil ami d’Alina, un ancien soldat de la Première Armée et un traqueur doué.

L’acteur et mannequin britannique de 23 ans a joué un bref rôle dans Hanna d’Amazon Prime. Renaux devrait également figurer dans Morbius de Marvel.

Freddy Carter dans le rôle de Kaz « dirtyhands » Brekker

Les fans de bandes dessinées reconnaissent peut-être Carter à son tour de trois épisodes en tant que Jason Ripper dans Pennyworth.

Amita Suman comme Inej Ghafa

Les fans de Doctor Who se souviendront de l’actrice britannique de 23 ans née au Népal, ayant joué la grand-mère de Yaz, Umbreen.

Suman a joué dans l’épisode de la saison 11, Demons Of The Punjab, et a depuis joué Naya dans la saison 2 de The CW’s The Outpost.

Kit Young en tant que Jesper Fahey

L’acteur écossais-ougandais a joué le rôle de Lysander dans une production en direct du National Theatre 2019 de A Midsummer Night’s Dream.

L’acteur de 26 ans devrait également jouer aux côtés de Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne et Michelle Yeoh dans la prochaine adaptation cinématographique de Netflix The School For Good and Evil.

Danielle Galligan comme Heartrender Nina Zenik

L’actrice irlandaise de 28 ans est surtout connue pour son rôle dans la saison 8 de Game of Thrones, jouant Sarra.

Ben Barnes dans le rôle du général Kirrigan, alias le Darkling

Connu pour son rôle de prince Caspian dans la série de films Les Chroniques de Narnia, Barnes a également joué le rôle de Logan Delos sur Westworld et Billy Russo dans The Punisher.

Calahan Skogman en tant que Matthias Helvar

Ce sera le premier grand succès du natif du Wisconsin à avoir joué dans Blood Puppet! Noël 94.

Sujaya Dasgupta comme Zoya Nazyalensky

Dasgupta a déjà joué dans sept épisodes de Culpabilité, et était dans un épisode de Je peux te détruire l’année dernière.

Où pouvez-vous regarder Shadow & Bone?

La série fantastique pour adolescents est sortie sur Netflix dans son intégralité le vendredi 23 avril 2021.

Vous pouvez regarder chaque épisode sur le service de streaming basé sur un abonnement.