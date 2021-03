Les séries télévisées indiennes sont un cadeau qui continue de donner. Parlez de défier la physique et les lois de la nature, et les séries télévisées indiennes ne vous décevront jamais. De la chute accidentelle dans une valise à l’étranglement dans un rideau après une gifle, c’est un trésor de contenu. Les effets spéciaux de «Naagin», etc. seront discutés un autre jour. Mais un autre clip a fait surface et Internet demande collectivement «COMMENT». C’est une scène « shaadi accidentelle », où sindoor reste coincé sur la manche de l’homme et tombe par inadvertance sur les cheveux d’une femme. TADA, les deux sont mariés. On a de nouveau demandé à la physique de prendre le relais. Logique? Qu’est-ce que c’est? Kumar Sanu chante «Aaja teri suni suni maang ko mai bhar dun» en arrière-plan.

Le fil Twitter dit que la scène provient de la série télévisée 2018 Rishta Hum Likhenge Naya.

Et Kumar Sanu chante en arrière-plan à propos de Sooni Sooni Maang Ko Bhar Dun. Sanskari Serendipity. Hilarant. – Pavneet Singh Chadha (@pub_neat) 25 mars 2021

J’ai regardé le clip 20 fois pour comprendre les angles de comment et pourquoi… Je n’aurais pas dû! – (@ CopraGemini32) 25 mars 2021

Plus tôt, une scène similaire, défiant toute logique, a brisé Internet à partir du drame « Ishq Mein Marjawan 2 » diffusé sur Colors TV

La scène présente le protagoniste Ridhima Vansh, joué par Helly Shah, qui marche alors qu’elle semble être dérangée par quelque chose. Tout à coup, elle trébuche sur une valise ouverte et se cogne la tête contre le mur. Après avoir pris le coup à la tête, elle tombe dans la même valise dans la posture qui la place parfaitement à l’intérieur. Les choses ne deviennent plus sauvages que lorsque la valise se ferme comme par magie et que Ridhima semble être piégé à l’intérieur.

On voit alors un homme portant la valise fermée puis la jetant dans une piscine. Pendant ce temps, un autre homme, Vansh Raisinghania joué par Rrahul Sudhir, cherche Ridhima piégé et glisse au bord de la piscine pour voir le sac couler avec la femme qui se noie.

Mais le meilleur moment de 2020 a été la question brûlante de « Rasode mai kaun tha ». La scène de Saath Nibhana Saathiya est devenue virale et le musicien Yashraj Mukhate a composé un mashup de la scène pour rester au courant des tendances pendant des semaines. Espérons que les seigneurs du meme ne nous déçoivent pas avec la dernière scène anti-physique.