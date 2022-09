Bhanuka Rajapaksa, le seul guerrier du Sri Lanka dans la nuit de la finale de la Coupe d’Asie, a perdu la vie dans l’avant-dernière alors que Shadab Khan et Asif Ali sont entrés en collision et ont laissé tomber le frappeur en forme près des cordes de délimitation. Au grand choc du Pakistan, le ballon a basculé au maximum.

C’était la dernière balle de l’avant-dernière renversée par Mohammad Hasnain lorsque Rajapaksa a lancé la balle au milieu du guichet profond quand Asif et Shadab ont tous deux couru de différentes extrémités pour attraper la prise. Asif était plus proche du ballon mais le duo avait une mauvaise communication entre eux lorsque Shadab est entré en collision avec son coéquipier. Le ballon a touché les mains d’Asif mais en raison de la collision, il a rebondi et est parti pour un six.

L’objectif rigide du Sri Lanka de 171 s’est avéré trop pour le Pakistan alors que les 71 invaincus de Rajapaksa ont aidé le Sri Lanka à décrocher son sixième titre en Coupe d’Asie.

Ceux qui ont vu les défenseurs pakistanais gâcher la prise ressentie par Shadab, mais se sont immédiatement rappelés les cas précédents où le Pakistan avait un manque de communication lorsque le ballon est monté en l’air.

attraper pic.twitter.com/IhULeucq4m — Í (@Plsbaqwaaskaro) 11 septembre 2022

Shadab Khan est allé dans cette prise comme: pic.twitter.com/6UrLyp3Hjc — Haroon (@harooonaldo) 11 septembre 2022

Shadab voulait juste recréer une scène de The Office pic.twitter.com/LP6Qjvad7o – Ali Raza (@shezanmango) 11 septembre 2022

J’espère qu’il viendra un jour où Shadab regardera cette photo et sourira comme si nous sourions en nous souvenant des mauvais jours car nous avons surmonté cette phase et nous nous en sortons bien pic.twitter.com/NMND7yeQFE — Ridaaaa (@RidaAfzal_) 11 septembre 2022

Balle pakarni thi shadab bhai pic.twitter.com/BrHtCiwASJ — Sara (@sara_pirzadaa) 11 septembre 2022

Shadab a choisi le mauvais moment pour faire des câlins pic.twitter.com/mysIsvDrsN — shah |Flask et Achab détestent acc| (@ShutupShah) 11 septembre 2022

Shadab continue de perdre des prises

moi: pic.twitter.com/DFKcToNV6w — Tournesol à ma façon (@_teekayy) 11 septembre 2022

Certaines choses ne changent jamais dans le cricket pakistanais ! pic.twitter.com/rO0mnhtf1q — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 11 septembre 2022

À la surprise générale, Shadab Khan, après que le Pakistan ait fait face à une défaite de 23 points, a assumé la responsabilité de la défaite de l’équipe en finale de la Coupe d’Asie.

« Les attrapés gagnent les matchs. Désolé, j’assume la responsabilité de cette perte. J’ai laissé tomber mon équipe.”

Les prises gagnent des matchs. Désolé, j’assume la responsabilité de cette perte. J’ai laissé tomber mon équipe. Points positifs pour l’équipe, @iNaseemShah, @HarisRauf14, @mnawaz94 et toute l’attaque au bowling était géniale. @iMRizwanPak combattu durement. Toute l’équipe a fait de son mieux. Félicitations au Sri Lanka pic.twitter.com/7qPgAalzbt — Shadab Khan (@76Shadabkhan) 11 septembre 2022

“Les points positifs pour l’équipe, Naseem Shah, Haris Rauf, Mohammad Nawaz et toute l’attaque de bowling étaient super. Mohammad Rizwan s’est battu dur. Toute l’équipe a fait de son mieux. Félicitations au Sri Lanka », a-t-il ajouté.

