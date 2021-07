Sha’Carri Richardson toujours soutenu par Nike malgré le scandale de la marijuana alors que la marque apprécie son « honnêteté et sa responsabilité »

SHA’CARRI Richardson est toujours soutenu par Nike malgré son scandale de marijuana avec la marque disant qu’ils apprécient son « honnêteté et responsabilité ».

Le géant des vêtements de sport a déclaré qu’il continuerait à parrainer la coureuse après qu’elle se soit vu imposer une interdiction d’un mois par le Comité international olympique (CIO) pour avoir été testée positive au THC, un produit chimique trouvé dans la marijuana.

Nike a déclaré dans un communiqué: « Nous apprécions l’honnêteté et la responsabilité de Sha’Carri et continuerons de la soutenir pendant cette période. »

La marque soutient l’athlète, actuellement la femme la plus rapide des États-Unis, depuis 2019. On ne sait pas combien vaut le contrat de sponsoring.

L’interdiction signifie qu’elle ne participera pas au sprint du 100 m aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, même si elle pourrait toujours faire partie de l’équipe de relais aux Jeux car l’interdiction aura expiré au moment où elle sera exécutée.

Richardson s’est rendue sur sa page Twitter ce week-end pour applaudir tous les commentateurs qui avaient critiqué ses actions.

Elle a écrit: « Le soutien (emojis cardiaques) de ma communauté, je vous remercie tous, le négatif vous oublie et profite des jeux parce que nous savons tous que ce ne sera pas la même chose. »

« Je suis désolé, je ne peux pas être votre champion olympique cette année, mais je vous promets que je serai votre champion du monde l’année prochaine. »

Elle a ajouté : « Tous ces gens parfaits qui savent vivre la vie, je suis contente de ne pas en faire partie ! »

Le président Joe Biden a semblé soutenir la décision du CIO lorsqu’on lui a demandé son avis lors d’une visite du week-end du 4 juillet dans le Michigan.

Joe Biden a déclaré aux journalistes: « Les règles sont des règles. »

« Les règles sont les règles et tout le monde connaît les règles qui entrent en vigueur », Biden a dit.

« Est-ce qu’ils doivent rester les règles est une question différente, mais les règles sont les règles. … Mais j’étais vraiment fier de la façon dont elle a répondu. »

Richardson, la femme la plus rapide d’Amérique, a précédemment déclaré dans un tweet : « Je suis humaine » et a déclaré lors d’une interview à l’émission Today vendredi dernier qu’elle avait été « déclenchée » par la mort de sa mère.

Dans une « panique émotionnelle », elle a déclaré avoir pris de la marijuana, ce qui a entraîné l’échec de son test de dépistage de drogue.

«Je m’excuse pour le fait que je n’ai pas su contrôler mes émotions ou gérer mes émotions pendant cette période.

« Qui suis-je pour te dire comment faire face ? Qui suis-je pour te dire que tu as tort de blesser ?

Elle a ajouté: « Je dis juste de ne pas me juger parce que je suis humaine.

« Je suis toi, il se trouve que je cours un peu plus vite. »

La représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a fustigé la décision d’interdire Richardson, la qualifiant de « raciste et coloniale ».

« La criminalisation et l’interdiction du cannabis sont un instrument de politique raciste et coloniale », a déclaré vendredi Ocasio-Cortez. « Le CIO [International Olympic Committee] devrait reconsidérer sa suspension de Mme Richardson et de tout athlète pénalisé pour consommation de cannabis. »

Richardson a couru le 100 mètres en 10,86 secondes dans l’Oregon le mois dernier.

La course, cependant, a été provisoirement effacée du livre des records.

Son record de 10,72 secondes est le deuxième plus rapide au monde cette année derrière la médaillée d’or de Pékin et de Londres Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Richardson, qui avait été décrit comme le « meilleur espoir américain » dans les épreuves d’athlétisme, est estimé avoir une valeur nette d’environ 100 000 $, selon Exact Net Worth et Biography Daily.

Mais Spotsjone et Celebsagewiki affirment que la valeur nette de la star de l’athlétisme se situe entre 1 et 5 millions de dollars.

Le salaire moyen d’un sprinter aux États-Unis se situe entre 45 000 et 50 000 $ par an, et Richardson a signé l’accord avec Nike.