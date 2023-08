Sha’Carri Richardson termine son retour en remportant le titre du 100 mètres aux Mondiaux

La piste et la renommée peuvent être des jeux brutaux. Personne n’a ressenti cela plus au cours des deux dernières années que la sprinteuse américaine Sha’Carri Richardson.

Par un lundi soir étouffant à l’autre bout du monde où ses problèmes ont commencé, la jeune femme de 23 ans a remporté une médaille d’or aux championnats du monde dans la plus grande course de 100 mètres de ce côté des Jeux olympiques.

Sa victoire, en 10,65 secondes sur les Jamaïcaines Shericka Jackson et la quintuple championne du monde Shelly-Ann Fraser-Pryce, a couronné un retour de deux ans et a mis en pratique le mantra qu’elle a récité toute l’année – et répété encore une fois après son dernier victoire : « Je ne suis pas de retour. Je suis meilleur. »

Il y a deux étés, après les essais olympiques à Eugene, en Oregon, la route de Richardson vers les Jeux de Tokyo a été bloquée par un test positif pour la marijuana. Son nom s’est transformé en un test décisif dans un vaste débat sur la race, l’équité, le règlement antidopage souvent impénétrable et, en fin de compte, sur la ligne parfois très mince entre le bien et le mal.

Richardson a dit qu’elle avait tout absorbé, s’était entourée de supporters, avait essayé de noyer le reste.

« Je dirais ‘n’abandonnez jamais' », a-t-elle déclaré lorsqu’on lui a demandé quel message cette victoire envoyait. « N’autorisez jamais les médias, n’autorisez jamais les étrangers, n’autorisez jamais rien d’autre que vous-même et votre foi définissent qui vous êtes. Je dirais ‘Toujours se battre. Quoi qu’il arrive, battez-vous.' »

Pour cette victoire, dans un peloton regroupant quatre des huit sprinteurs les plus rapides de l’histoire, elle s’est battue.

Elle s’est battue lorsque les caprices du règlement de la piste l’ont placée dans la soi-disant «demi-finale de la mort», jumelée contre Jackson et Marie-Josée Ta Lou, qui se sont classées cinquième et huitième de tous les temps, dans une course où seuls les meilleurs deux finissants étaient assurés de participer à la finale.

Dans cette demi-finale, Richardson a pris un départ misérable et a dû remonter de la septième place à la troisième place en 10,84. Son temps a été le plus rapide parmi tous les non-qualifiés, elle s’est donc qualifiée pour la finale.

À peine 70 minutes plus tard, elle s’alignait sur le bord de la piste dans la voie 9 pour le sprint pour la médaille d’or, aussi difficile qu’il y en ait parce qu’il n’y a aucun moyen de sentir comment les meilleurs prétendants – ou n’importe qui, vraiment – ​​est faire.

Cela n’a fait aucune différence. Même si elle a eu le troisième départ le plus lent du peloton, personne n’a pris trop d’avance. En fin de compte, c’était une course entre elle et Jackson. Jackson a traversé et, incapable de suivre ce que Richardson faisait jusqu’à présent à l’extérieur, a levé les yeux vers le tableau de bord comme si elle aurait pu gagner.

Mais Richardson l’a battue de 0,07 seconde, Fraser-Pryce de 0,12 et Ta Lou de 0,16. Le 10,65 était un record des championnats du monde – le record du monde de 10,49 de Florence Griffith-Joyner, vieux de 35 ans, est toujours valable – et a égalé Jackson pour le meilleur temps du monde cette année.

Bien que Richardson soit arrivée 2-0 contre Jackson lors d’affrontements en tête-à-tête cette année, elle était toujours un outsider 5-1 dans la course – en partie parce qu’elle était une recrue aux championnats du monde contre un peloton qui avait amassé 38 olympiques et médailles de championnat du monde entre eux.

La nouvelle championne avait l’air stupéfaite après avoir franchi la ligne d’arrivée. Elle a soufflé un baiser vers le ciel, a jeté les yeux sur ce magnifique tableau de bord et s’est dirigée vers les tribunes dans un état second pour accepter le drapeau américain et les félicitations de Fraser-Pryce, Dina Asher-Smith de Grande-Bretagne et d’autres.

« Tous les gros frappeurs allaient apporter leur match ‘A’, donc cela m’a aidé à sortir mon meilleur match ‘A’ également », a déclaré Richardson. « Je suis à côté de légendes vivantes. C’est remarquable.

Richardson semblait prête à devenir la prochaine star du sprint américain lorsque, avec ses cheveux orange flottant derrière elle, elle a remporté une victoire aux essais il y a deux ans. Mais cette victoire est rapidement sortie des livres après qu’elle ait été testée positive à la marijuana – une violation de dopage qu’elle a volontiers admise, disant qu’elle était dans un mauvais endroit après la mort récente de sa mère.

Un débat houleux – dont une grande partie a été hachée sur les réseaux sociaux – s’est ensuivi pour savoir si la marijuana, pas un améliorateur de performance, appartenait vraiment à la liste des interdictions (elle est toujours là), mais aussi si les régulateurs étaient trop désireux de s’en prendre à un jeune, franc , Noire, Américaine (ils ont dit que tout le monde est soumis aux mêmes règles).

Richardson a dégringolé pendant un certain temps, à la fois hors piste et sur. Elle a terminé neuvième lors de son retour de suspension très médiatisé à la Classique Préfontaine en 2021. L’année dernière, elle n’a pas fait partie de l’équipe des championnats du monde.

« Il y a un an, elle était dans le no man’s land, jusqu’à ne pas faire partie de l’équipe », a déclaré son agent, l’ancien coureur de haies Renaldo Nehemiah. « Et puis, revenir et enfin trouver son endroit heureux, qui est sur la piste, et ne pas essayer de rivaliser avec des influences négatives. Je lui ai personnellement dit: « Tu ne gagneras jamais cette bataille lors de ton meilleur jour. »

À la fin de l’été dernier, Richardson a dévoilé son âme lors d’un chat en direct sur les réseaux sociaux, exhortant les gens à trouver leur vrai moi, à peu près comme elle l’avait fait.

Avec ce message envoyé, elle s’est mise à réparer les choses sur la piste.

Mais lorsqu’on lui a demandé après sa plus grande victoire ce qu’elle avait exactement corrigé, que ce soit sur la piste ou en dehors, elle n’a pas parlé de technique, de vitesse ou de tactique.

« Vous amenez qui vous êtes sur la piste. Vous amenez votre athlète dans votre vie », a-t-elle déclaré. « Je sais simplement que les gens me connaissent non seulement en tant qu’athlète, mais en tant que personne. Il n’y a pas de séparation, honnêtement.

« Je suis donc content de pouvoir montrer qui je suis vraiment. Pas ma douleur. Pas ma tristesse. Je suis heureux de pouvoir m’asseoir ici et d’être heureux chez moi, et de savoir que tout a payé. »

