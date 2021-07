Sha’Carri Richardson suspendu de l’équipe olympique américaine pour cannabis

La star de la piste Sha’Carri Richardson a été suspendue d’un mois de l’équipe olympique américaine après avoir échoué à un test de consommation de marijuana.

La suspension de Richardson signifie que le jeune de 21 ans ne peut pas participer au 100 mètres féminin à tes Jeux olympiques de Tokyo, qui commencent le 23 juillet.

Cet événement, qu’elle avait été favorisée pour gagner, se produira juste après la fin de sa suspension émise par l’U.S. Agence antidopage, ce qu’elle a accepté.

Mais elle ne peut pas participer à cette épreuve car le test de dépistage positif a invalidé sa performance plus tôt en juin lors des essais olympiques américains, qui l’avaient initialement qualifiée pour les Jeux de Tokyo.

Il est possible qu’elle puisse encore concourir dans le relais 4x-100 mètres, dont les participants sont choisis par les officiels d’athlétisme américains.

« Je veux assumer la responsabilité de mes actes », Richardson a déclaré vendredi dans l’émission « TODAY » de NBC.

« Je sais ce que je suis censé faire.

Richardson a déclaré lors de son interview qu’elle avait ingéré quelque chose contenant de la marijuana avant de participer aux essais américains à Eugene, dans l’Oregon, après avoir été choquée d’apprendre d’un journaliste que sa mère biologique était décédée.

La consommation de marijuana est légale dans l’Oregon. Mais c’est une substance interdite par les règles de l’Agence mondiale antidopage.

Richard a été testée positive au THC, le produit chimique actif de la marijuana, après sa victoire aux épreuves du 100 mètres à Eugene.

« Cela m’a plongé dans … un état de panique émotionnelle », a-t-elle déclaré en apprenant la nouvelle de sa mère.

Richardson, qui a été élevée par sa grand-mère, a déclaré qu’elle était « aveuglée par les émotions » et qu’elle « avait mal » après avoir appris la nouvelle.

« Je voudrais dire à mes amis, à ma famille, à mon parrainage, euh, aux ennemis aussi, je m’excuse », a-t-elle déclaré.

« Autant que je suis déçu, je sais que lorsque je monte sur la piste, je ne me représente pas. Je représente une communauté qui m’a montré un grand soutien, un grand amour », a déclaré Richardson. « Debout ici, je dis juste, ne me juge pas parce que je suis humain, je suis toi, il se trouve que je cours un peu plus vite. »

Le PDG de l’Agence américaine antidopage, Travis Tygart, a déclaré dans un communiqué, « Les règles sont claires, mais c’est déchirant à plusieurs niveaux. »

« J’espère que son acceptation de la responsabilité et ses excuses seront un exemple important pour nous tous que nous pouvons surmonter avec succès nos décisions regrettables, malgré les conséquences coûteuses de celle-ci pour elle », a déclaré Tygart.

L’agence a noté que le code mondial antidopage de cette année « classe récemment le THC comme une » substance d’abus « car il est fréquemment utilisé dans la société en dehors du contexte du sport ».

Normalement, un athlète testé positif à une telle substance est suspendu pendant trois mois s’il établit que son utilisation « a eu lieu hors compétition et n’était pas liée à la performance sportive », a noté l’agence.

Mais la suspension est réduite à un mois si un athlète termine un programme de conseil, ce que Richardson a fait.

La suspension minimale en vertu des règles antidopage est d’un mois. L’agence a noté que Richardson a reçu la même sanction que deux autres athlètes ont reçu de l’agence en vertu du nouveau Code mondial antidopage 2021.

L’équipe américaine d’athlétisme a déclaré dans un communiqué publié sur Twitter: « La situation de Sha’Carri Richardson est incroyablement malheureuse et dévastatrice pour toutes les personnes impliquées. »

« La santé et le bien-être des athlètes continuent d’être l’une des priorités les plus critiques de l’USATF et nous travaillerons avec Sha’Carri pour nous assurer qu’elle dispose de suffisamment de ressources pour surmonter tous les problèmes de santé mentale actuels et futurs. »

Divulgation: la société mère de CNBC, NBCUniversal, possède NBC Sports et NBC Olympics. NBC Olympics est le détenteur américain des droits de diffusion de tous les Jeux olympiques d’été et d’hiver jusqu’en 2032.