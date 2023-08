Sha’Carri Richardson remporte l’or au 100 mètres mondial d’athlétisme

Sha’Carri Richardson est entrée dans l’histoire en remportant l’or lors de ses débuts aux Championnats du monde d’athlétisme à Budapest et elle ne pourrait pas être plus heureuse.

En ce qui concerne l’athlétisme, Sha’Carri prouve toujours que le ciel est la limite de ses capacités divines. Lundi, elle a ajouté une autre réalisation et une médaille à son curriculum vitae en remportant la médaille d’or au 100 mètres des championnats du monde.

Elle a réussi un temps de 10,65 devant la Jamaïcaine Shericka Jackson et la quintuple championne du monde Shelly-Ann Fraser-Pryce et Jeux olympiques et paralympiques NBC rapporte que son temps était un record personnel et un record de championnat du monde.

Le chemin vers la victoire n’a pas été facile après que Sha’Carri soit devenu le premier à remporter l’or après s’être qualifié à temps au lieu de se qualifier automatiquement. Cela l’a placée dans les couloirs extérieurs et remporter l’or dans le couloir 9 est une autre première pour une médaillée d’or. Malgré les chances contre elle, elle a prévalu et a semblé à l’aise du début à la fin à Budapest.

Richardson, 23 ans, est maintenant à égalité pour la cinquième femme la plus rapide sur 100 mètres de l’histoire.

Sa victoire survient deux ans après avoir été critiquée après avoir été testée positive à la marijuana au plus fort de sa visibilité. En conséquence, elle a été suspendue de l’équipe de relais olympique et n’a ensuite pas réussi à se qualifier pour son retour sur la piste.

Comme indiqué précédemment après son retour sur la piste cette année, elle a proclamé que ce n’était pas un retour pour elle.

« Je ne suis pas de retour, je vais mieux », a déclaré l’athlète.

Après la victoire de lundi, elle a parlé aux médias de l’expérience tourbillonnante que les deux dernières années ont été pour elle.

« Je dirais: » N’abandonnez jamais « », a-t-elle déclaré selon Jeux olympiques et paralympiques NBC lorsqu’on lui a demandé quel message cette victoire envoyait. « N’autorisez jamais les médias, n’autorisez jamais les étrangers, n’autorisez jamais rien d’autre que vous-même et votre foi définissent qui vous êtes. Je dirais : ‘Toujours te battre. Quoi qu’il arrive, combattez.

Une partie sous-estimée de sa victoire était le soutien de ses rivales jamaïcaines qui semblaient ravies pour la jeune star de la piste.

La Jamaïque Vs. La rivalité sur la piste des États-Unis continuera clairement, mais pour l’instant, c’est formidable de voir Sha’Carri être adopté pour être sorti vainqueur.