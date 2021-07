Sha’Carri Richardson n’est pas sélectionnée pour l’équipe américaine de relais féminin 4x100m aux Jeux olympiques de Tokyo après un test de cannabis positif | Actualités de l’athlétisme

La sprinteuse américaine Sha’Carri Richardson manquera les Jeux olympiques de Tokyo après avoir été exclue de l’équipe de relais 4x100m des États-Unis à la suite de son interdiction d’un mois pour avoir été testée positive au cannabis.

Le joueur de 21 ans a remporté le 100 m aux essais olympiques américains en juin et devrait être l’un des plus gros tirages des prochains Jeux de Tokyo.

Le test positif de Richardson a eu lieu lors des essais olympiques en Oregon et sa suspension – qui a commencé le 28 juin – se termine avant le début du programme d’athlétisme de Tokyo le 30 juillet.

Mais ses résultats aux essais ont été anéantis et l’Agence antidopage des États-Unis avait déclaré que son éligibilité aux Jeux serait une décision de l’US Track and Field (USATF) et du Comité olympique et paralympique américain.

« Nous sommes incroyablement sympathiques envers les circonstances atténuantes de Sha’Carri Richardson et nous applaudissons vivement à sa responsabilité – et nous lui offrirons notre soutien continu sur et en dehors de la piste », a déclaré l’USATF dans un communiqué.

Richardson a déclaré dans une interview à NBC la semaine dernière qu’elle avait utilisé la substance interdite pour faire face à la mort de sa mère.

Elle était considérée comme l’une des favorites pour une médaille d’or au 100 m, ayant réalisé le sixième temps le plus rapide de l’histoire cette année.

L’USTF a ajouté: « Tous les athlètes de l’USATF sont également conscients et doivent adhérer au code antidopage actuel, et notre crédibilité en tant qu’organe directeur national serait perdue si les règles n’étaient appliquées que dans certaines circonstances. »

L’organisation a déclaré qu’elle pensait que les règles de l’Agence mondiale antidopage concernant le tétrahydrocannabinol, le principal constituant psychoactif du cannabis, « seraient réévaluées ».

« Bien que notre compréhension sincère repose sur Sha’Carri, nous devons également maintenir l’équité pour tous les athlètes qui ont tenté de réaliser leurs rêves en obtenant une place dans l’équipe olympique américaine d’athlétisme », a-t-il déclaré.