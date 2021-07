Sha’Carri Richardson, les Jeux olympiques de 2021 et le dernier souffle de la guerre contre la marijuana

Que se serait-il passé si Sha’Carri Richardson avait été suspendue des Jeux olympiques pour consommation de marijuana dans les années 1980 ?

À l’époque du mantra « Just Say No » de Nancy Reagan, alors que le pays s’enfonçait plus avant dans sa guerre contre la drogue, une grande partie du public aurait probablement soutenu la décision d’empêcher le sprinteur de concourir après un test antidopage raté. Les politiciens de droite et de gauche, dont beaucoup ont travaillé ensemble pour promulguer des lois antidrogue punitives, auraient déclaré que la suspension envoie le bon message au public sur les dangers de la consommation de drogue – tandis que les émissions d’actualités hébergent les messages de ces politiciens coupés à » This Is Your Brain on Drugs» montrant un œuf en train de frire sur une poêle.

L’histoire est très différente aujourd’hui. Des personnages importants à gauche et à droite, allant de Alexandrie Ocasio-Cortez à Donald Trump Jr., a condamné la décision. Pour les Américains vivant maintenant dans des États où la marijuana est légale (y compris l’Oregon, où Richardson l’a utilisée), la question est évidente : pourquoi cette drogue devrait-elle être interdite à quiconque plus que d’autres substances récréatives légales, telles que l’alcool ou le tabac ? Même le président Joe Biden, qui en tant que sénateur a aidé à rédiger des lois antidrogue dans les années 80 et a adopté une position plus conservatrice sur la légalisation de la marijuana, suggéré — tout en reconnaissant également que « les règles sont les règles » — que les règles devraient changer.

Pourtant, Richardson reste suspendue, faisant d’elle la dernière victime de la guerre mondiale contre la drogue.

Il n’y a aucune preuve solide que la marijuana améliore la capacité d’un sprinteur à rivaliser – le pot, après tout, n’est pas exactement connu pour rendre les gens plus rapides ou plus énergiques. Comme l’a déclaré un fondateur de l’Agence mondiale antidopage (AMA) au Washington Post, l’inclusion de la marijuana en tant que substance interdite était enracinée dans le fait qu’elle était, et est toujours, illégale dans une grande partie du monde.

« Nous étions un peu réticents à dire : ‘Même si ces choses sont interdites par le droit pénal, nous nous en fichons' », a déclaré Dick Pound, également membre du Comité international olympique. «Cela avait l’air mauvais. Mais je pense qu’après avoir réfléchi à ces choses au fil des ans, elles n’améliorent vraiment pas les performances.

En fait, au fil des ans, les États-Unis ont promis un soutien financier aux Jeux olympiques pour aider à éliminer la consommation de drogues, à la fois améliorant les performances et récréatives, de la compétition. Le tsar de la drogue à la Maison Blanche sous l’ancien président Bill Clinton, Barry McCaffrey, a été explicite : « Nous élevons les athlètes olympiques sur des piédestaux internationaux pour que tous les enfants du monde les considèrent comme des modèles – il est vital que le message qu’ils envoient soit celui de la drogue. libre. Le but de tout cet effort doit être d’empêcher les médailles olympiques et le mouvement olympique d’être ternis par la drogue.

Pour le dire autrement : la guerre contre la drogue – qui a été encouragée par la politique étrangère des États-Unis et a également conduit à des traités internationaux qui interdisent toujours la consommation de marijuana à des fins récréatives – a poussé l’influente AMA à interdire la consommation de marijuana à des fins récréatives chez les athlètes, une interdiction qu’elle continue d’appliquer.

Le problème pour les Jeux olympiques est que les attitudes envers la marijuana ont radicalement changé au cours des dernières années. Dix-huit États et Washington, DC, ont légalisé la marijuana à des fins récréatives. Le Canada et l’Uruguay ont également légalisé le cannabis, même si cela les met en conflit avec le droit international ; d’autres pays envisagent des mesures similaires, plusieurs dizaines légalisant déjà la marijuana à des fins médicales. Dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, l’opinion publique est fortement derrière ces changements.

Les Jeux olympiques ont maintenant été mis en mesure de condamner efficacement quelque chose qu’une grande partie des téléspectateurs de la compétition ne rejette plus et, en fait, aimerait voir leurs gouvernements assouplir les règles. Richardson n’est pas seulement une victime de la guerre contre la drogue : elle est victime d’une approche qui ne correspond plus à l’opinion publique sur la drogue.

Le point de vue des Américains sur la marijuana s’est adouci

On ne peut vraiment pas sous-estimer la rapidité avec laquelle les opinions sur la marijuana ont changé en si peu de temps.

Il y a une décennie, la marijuana n’était légale nulle part dans le monde, même pas aux Pays-Bas, qui adoptent une approche douce de la marijuana mais l’interdisent toujours techniquement. Mais ensuite, le Colorado et l’État de Washington ont légalisé la marijuana, ouvrant les vannes à un mouvement plus large. Depuis lors, 16 autres États ont emboîté le pas, ainsi que les nations du Canada, de l’Uruguay et, peut-être bientôt, du Mexique.

Aux États-Unis, les attitudes du public ont souvent été en avance sur le changement. En 2000, seulement 31 pour cent du pays soutenaient la légalisation tandis que 64 pour cent s’y opposaient, selon Gallup. En 2020, les chiffres ont basculé : dans le dernier sondage Gallup sur le sujet, 68 % des personnes interrogées étaient favorables à la légalisation et 32 ​​% étaient contre.

Ce sont, après tout, des initiatives approuvées par les électeurs au Colorado et à Washington qui ont permis aux deux premiers États américains de légaliser.

Ce soutien s’étend aux républicains, qui ont généralement des opinions plus conservatrices sur les drogues. Gallup a découvert qu’une faible majorité de républicains soutenaient la légalisation de la marijuana en 2017, 2018 et 2019 ; une majorité y était opposée en 2020, mais la différence était dans la marge d’erreur, et une importante minorité de 48% l’a toujours soutenue. Pew a également constaté qu’une majorité de républicains – 55% – soutenaient la légalisation en 2019.

Et sur les quatre États dominés par les républicains où la consommation de marijuana a fait l’objet d’un vote, elle a été remportée dans trois : l’Alaska, le Montana et le Dakota du Sud, ne perdant que dans le Dakota du Nord. La légalisation de la marijuana est de 3-1 dans les états rouges pleins.

La marijuana reste illégale au niveau fédéral. Mais même cela est susceptible de changer dans un avenir proche à mesure que l’opinion publique progresse rapidement et que des démocrates plus éminents comme Chuck Schumer et Bernie Sanders présentent une législation pour mettre fin à l’interdiction fédérale.

Pourquoi le décalage ? Il y a de nombreuses explications probables : L’échec de la guerre contre la drogue pour arrêter la toxicomanie généralisée (voir : l’épidémie d’opioïdes) et le contrecoup des politiques punitives racialement inégales ont laissé les Américains vouloir une nouvelle approche. Le public a maintenant tendance à considérer la consommation de marijuana comme pas si mauvaise, ou du moins pas aussi nocive que la consommation d’alcool ou de tabac. Internet a probablement accéléré bon nombre de ces conversations, ainsi que des expériences autour de la légalisation qui ont commencé avec la marijuana à des fins médicales et se sont maintenant étendues à un usage récréatif.

Certaines ligues sportives reflètent ce changement, la NFL et la MLB assouplissant les sanctions pour les athlètes dont le test est positif pour la drogue. Mais alors que les Jeux olympiques et l’AMA ont relevé le seuil d’interdiction de la marijuana à des niveaux véritablement élevés, cela suspend toujours les athlètes qui dépassent cette limite, et la marijuana était la neuvième drogue la plus signalée en 2019.

C’est dans ce contexte que de nombreux Américains et leurs dirigeants ont considéré comme absurde la suspension d’un de leurs athlètes pour marijuana.

La réaction laisse cependant entrevoir un signe potentiel d’espoir : alors que Richardson est la dernière victime de la guerre contre la marijuana, elle pourrait bientôt être parmi les dernières. Parce qu’avec le rythme des changements qui se produisent dans le monde concernant le cannabis, il semble probable que des suspensions comme la sienne pourraient bientôt devenir une note de bas de page historique – le reflet d’une époque révolue où le monde essayait une approche trop punitive d’une drogue relativement inoffensive.