Sha’Carri RIchardson échoue au contrôle antidopage et ne courra pas le 100 m aux Jeux olympiques de Tokyo

Le sprinteur américain Sha’Carri Richardson a été suspendu pour un mois après avoir été contrôlé positif à la marijuana, a annoncé vendredi matin l’Agence antidopage américaine.

Le résultat du test positif invalide la performance de Richardson aux essais olympiques américains à Eugene, Oregon, où elle a remporté le 100 mètres féminin, et empêchera la jeune femme de 21 ans de participer à son épreuve phare aux Jeux olympiques de Tokyo plus tard ce mois-ci. On ne sait pas si elle sera sélectionnée pour l’équipe féminine de relais 4×100.

Richardson a présenté des excuses dans l’émission « Today » de NBC vendredi matin.

« Je veux assumer la responsabilité de mes actes », a-t-elle déclaré sur NBC. « Je sais ce que j’ai fait. Je sais ce que je suis censé faire. Je sais ce que je suis autorisé à ne pas faire, et j’ai quand même pris cette décision. »

Richardson a déclaré dans l’émission qu’elle avait ingéré de la marijuana après une interview avec un journaliste dans laquelle le journaliste l’avait informée que sa mère biologique était décédée. Elle a déclaré que c’était un lourd fardeau émotionnel pour elle à la veille de ses premiers essais olympiques, où elle était considérée comme la grande favorite, et que cela l’avait plongée dans un état de « panique émotionnelle ».

« Ce n’a jamais été un stéroïde. Ce ne sera jamais un stéroïde », a déclaré Richardson.

La marijuana est légale dans l’Oregon, où se sont déroulés les essais olympiques, mais elle est interdite en compétition en vertu des règles de l’Agence mondiale antidopage. Un test positif à la drogue entraîne une peine minimale d’un mois de suspension.

Selon l’USADA, le résultat positif du test de Richardson provient d’un échantillon prélevé lors des essais olympiques le 19 juin, lorsqu’elle a couru un 10,86 en finale pour se qualifier pour sa première apparition olympique. La native de Dallas a accepté les termes de sa suspension provisoire, qui a commencé le 28 juin.

« Les règles sont claires, mais c’est déchirant à plusieurs niveaux », a déclaré le PDG de l’USADA, Travis Tygart, dans un communiqué. « J’espère que son acceptation de la responsabilité et ses excuses seront un exemple important pour nous tous que nous pouvons surmonter avec succès nos décisions regrettables, malgré les conséquences coûteuses de celle-ci pour elle. »

USA Track & Field a qualifié la situation d' »incroyablement malheureuse et dévastatrice pour toutes les personnes impliquées ».

« La santé et le bien-être des athlètes continuent d’être l’une des priorités les plus critiques de l’USATF », a déclaré l’organisation, « et nous travaillerons avec Sha’Carri pour nous assurer qu’elle dispose de suffisamment de ressources pour surmonter tous les problèmes de santé mentale actuels et futurs. »

Connue pour son style sur la piste et sa personnalité fougueuse, Richardson avait été considérée comme une candidate sérieuse pour remporter l’or au 100 m féminin à Tokyo. Son meilleur temps de la saison de 10,72 secondes est le deuxième temps le plus rapide au monde cette année.

À la suite du test positif de Richardson, Jenna Prandini, qui a terminé quatrième du 100 aux essais, remplacera Richardson au 100 mètres à Tokyo. Javianne Oliver et Teahna Daniels, respectivement deuxième et troisième, font également partie de l’équipe. Gabby Thomas est désignée comme remplaçante dans l’événement.

Un porte-parole de l’USATF n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi sur la possibilité que Richardson puisse toujours être sélectionnée comme membre de l’équipe féminine de relais 4×100 pour Tokyo.

Alors que les concurrents des épreuves individuelles sont automatiquement choisis en fonction de leurs performances aux essais olympiques, l’USATF a le pouvoir discrétionnaire de sélectionner les membres de ses équipes de relais. La compétition dans le 4×100 féminin commence le 5 août, après la fin de la suspension de Richardson.

Richardson a déclaré dans l’émission « Today » qu’elle serait reconnaissante d’avoir la possibilité de concourir dans l’équipe de relais, mais elle a également reconnu qu’à 21 ans, elle prévoyait également d’avoir de nombreuses autres apparitions olympiques devant elle. Elle reviendra.

« Je dirais simplement, ne me jugez pas. Parce que je suis humain », a déclaré Richardson. « Je suis toi, il se trouve que je cours un peu plus vite. »

Contributeur : Tom Schad