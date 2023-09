Shabtai Shavit, chef du Mossad qui a contribué aux pourparlers de paix en Jordanie, est décédé à 84 ans

Shabtai Shavit, un maître espion israélien dont la carrière a inclus une vie d’infiltration en Iran et le commandement d’une équipe d’élite du Mossad avant de devenir chef de l’agence, où il a utilisé des canaux secrets pour aider à promouvoir un pacte de paix avec la Jordanie en 1994, est décédé le 5 septembre alors qu’il était en vacances. en Italie. Il avait 84 ans.

Des responsables actuels et anciens du Mossad figuraient parmi les personnes en deuil lors des funérailles de M. Shavit le 8 septembre à Ramat Hasharon, en Israël. Aucune cause du décès n’a été donnée.

Le mandat de M. Shavit en tant que directeur général du Mossad, de 1989 à 1996, a mis à l’épreuve les rôles plus larges de l’agence dans la diplomatie de l’ombre lors de changements politiques majeurs, notamment l’effondrement de l’Union soviétique et l’arrivée de l’armée américaine dans la région du golfe Persique pour chasser les Irakiens. forces du Koweït en 1991.

M. Shavit était profondément impliqué dans les opérations clandestines du Mossad. En 1992, il s’est rendu à Paris sous une fausse identité pour diriger une équipe soupçonnée d’avoir abattu Atef Bseiso, l’un des principaux conseillers en matière de renseignement du chef de l’Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat, selon un récit de journaliste israélien Aaron Klein dans le livre de 2005 « Strike Back : The 1972 Munich Olympics Massacre and Israel’s Deadly Response ». Le Mossad, comme c’est souvent le cas, a nié toute responsabilité.

Pourtant, M. Shavit s’est également adapté aux défis liés à la conclusion d’une paix négociée, estimant qu’Israël se faisait du mal en mettant l’accent sur les défenses sécuritaires plutôt que sur la diplomatie.

« Tout cela enferme l’État d’Israël », a déclaré M. Shavit au site politique israélien Fathom en 2019. « Mais est-ce ainsi que nous voulons vivre ? Pourquoi ne pas essayer d’investir tout cet argent et essayer d’atteindre nos voisins ? Pourquoi ne serait-il pas possible d’aller à Damas en voiture et de manger du houmous ?

Avec la Jordanie, le Mossad de M. Shavit a été appelé à aider à calmer le dirigeant de l’époque, le roi Hussein. Le monarque était consterné d’avoir été exclu des négociations d’Oslo entre Israël et l’OLP d’Arafat. M. Shavit a donné le feu vert à l’un de ses principaux adjoints, Efraim Halevy, pour organiser une réunion secrète entre Hussein et le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin en 1993. Le roi a été rassuré sur le fait qu’il serait tenu au courant du dialogue d’Oslo.

Les Jordaniens y ont également vu une opportunité de conclure leur propre accord de paix. Les efforts de l’OLP auprès d’Israël ont permis à la Jordanie de poursuivre les négociations sans risquer de graves réactions négatives de la part d’autres États arabes.

En avril 1994, Hussein a transmis un message au Mossad indiquant que la Jordanie était prête à engager des discussions sérieuses. Halevy, qui avait entretenu des liens avec la famille royale jordanienne pendant des années et a ensuite été chef du Mossad, faisait partie de l’équipe de négociation. Le président Bill Clinton est intervenu en tant que médiateur. En juillet 1994, Hussein et Rabin se serraient la main à la Maison Blanche pour annoncer le cadre d’un accord.

Sur le vol de retour de Washington, Hussein a appelé M. Shavit chez lui pour « me remercier personnellement pour mon rôle dans la réalisation de la paix », a écrit M. Shavit dans ses mémoires, « Chef du Mossad : à la poursuite d’un Israël sûr et sécurisé ». (2020).

Le traité a été scellé en octobre lors d’une cérémonie à la frontière israélo-jordanienne – le premier accord de paix entre Israël et un État arabe depuis un accord historique avec l’Égypte en 1979. Plus de deux décennies plus tard, Israël a normalisé ses relations avec d’autres États arabes, dont Bahreïn et les Émirats arabes unis.

Les accords d’Oslo et les perspectives d’un éventuel État palestinien se sont finalement effondrés face à l’opposition des Israéliens de droite et aux violences de la deuxième Intifada palestinienne en 2000. L’accord avec la Jordanie a également laissé de nombreuses promesses non tenues, comme l’échec de la création de zones industrielles majeures et de l’amélioration des conditions de vie. gestion des ressources en eau critiques.

M. Shavit a imputé une grande partie de la responsabilité à la politique dure du Premier ministre Benjamin Netanyahu, notamment à son encouragement à davantage de colonies juives en Cisjordanie. M. Shavit a en outre dénoncé Netanyahu et ses alliés pour leurs récents efforts visant à restreindre les pouvoirs de la Haute Cour israélienne.

Cependant, le mandat de M. Shavit a également mis en évidence les échecs apparents du Mossad en matière de collecte de renseignements. Selon une étude du Mossad, deux attentats suicides meurtriers à Buenos Aires – un camion piégé contre l’ambassade israélienne en 1992 et l’explosion d’une camionnette remplie de bombes dans un centre communautaire juif en 1994 – auraient été dirigés par le groupe militant libanais Hezbollah. Vingt-neuf personnes ont été tuées dans l’attaque de l’ambassade et 85 personnes ont perdu la vie au centre juif.

Fin 1995, M. Shavit a averti l’équipe de Rabin des menaces crédibles contre le Premier ministre, mais n’a pu identifier aucun attaquant potentiel, selon un livre de 1999 « Les espions de Gideon : L’histoire secrète du Mossad » du journaliste britannique Gordon Thomas. Le 4 novembre 1995, Rabin a été tué par un extrémiste juif de droite après un rassemblement pour la paix à Tel Aviv.

M. Shavit a assisté aux cérémonies commémoratives de Rabin. Mais son identité est restée secrète. Il a été le dernier chef du Mossad dont le nom a été caché au public, une politique modifiée par la suite par les exigences politiques en faveur d’une plus grande transparence et d’une plus grande responsabilité.

« J’ai visité le monde entier, en avion, en voiture, en visite, et je me sentais complètement en sécurité parce que personne ne connaissait mon identité », a-t-il déclaré au Jewish Insider en 2020. « Aujourd’hui, c’est beaucoup plus difficile pour le président sortant – ils ne peuvent pas le faire comme Je l’ai fait. Ils doivent prendre toutes sortes de précautions, ce qui rend la vie bien plus difficile.»

Shabtai Shavit est né le 17 juillet 1939 à Nesher, près du port méditerranéen de Haïfa, neuf ans avant la création de l’État israélien. Son père était directeur d’école et sa mère enseignait à l’école maternelle.

Il a servi dans la marine et dans une unité des forces spéciales. Il est titulaire d’une licence en études sur le Moyen-Orient de l’Université hébraïque de Jérusalem et d’une maîtrise en administration publique de l’Université Harvard.

Il a été recruté par le Mossad en 1964 et s’est vu confier des missions sur le terrain, notamment à Téhéran, sous le régime pro-occidental du Shah, renversé lors de la révolution islamique de 1979. M. Shavit s’est fait passer pour un Iranien rapatrié avec son épouse Yael, également agent des renseignements, qui a déclaré qu’elle était Canadienne française.

Après la victoire d’Israël dans la guerre de 1973 contre les forces arabes alliées, M. Shavit faisait partie d’une équipe du Mossad qui répondait aux questions du gouvernement concernant des lacunes présumées en matière de renseignement. De 1980 à 1985, il a dirigé la division secrète de Césarée du Mossad, censée mener des opérations spéciales et des assassinats ciblés. Il a ensuite été adjoint du directeur du Mossad, Nahum Admoni, avant de lui succéder en 1989.

Après avoir quitté le Mossad, M. Shavit a été directeur général de l’un des plus grands réseaux de santé d’Israël, Maccabi Healthcare Services, et président du conseil d’administration de l’Institut international de lutte contre le terrorisme de l’Université Reichman à Herzliya, en Israël. Il a également conseillé les pompiers de New York sur la préparation à d’éventuels scénarios liés au terrorisme.

M. Shavit s’est joint à d’autres responsables israéliens pour faire pression avec succès sur Clinton afin qu’elle gracie Marc Rich, un négociant en pétrole américain d’origine belge qui a fui en Suisse avant d’être inculpé en 1983 pour des accusations fédérales d’évasion fiscale et de violation des sanctions en achetant du pétrole iranien. M. Shavit a félicité Rich pour avoir autorisé les agents du Mossad à utiliser ses bureaux et financé le transport aérien de Juifs d’Éthiopie et d’ailleurs en temps de crise.

M. Shavit n’a pas non plus hésité à critiquer les dirigeants et autres personnes qu’il considérait comme une menace pour la sécurité d’Israël. Il a fréquemment visé l’ancien président Donald Trump, notamment son retrait en 2018 d’un accord avec l’Iran visant à limiter son programme nucléaire.

La question ultime pour M. Shavit était de savoir comment un Iran potentiellement doté de l’arme nucléaire pourrait être géré par Israël, qui possède un arsenal nucléaire dont l’existence n’est pas déclarée mais est largement reconnue. (Les dirigeants iraniens insistent depuis longtemps sur le fait que le programme nucléaire de leur pays est uniquement destiné à la production d’énergie et à la recherche.)

« Alors, d’accord », a-t-il déclaré au Jerusalem Post. « Nous vivons dans une zone dangereuse, dans une position de destruction mutuelle assurée, et nous vivons. Nous avons pas le choix. »

Les survivants comprennent sa femme et ses trois enfants.

Lorsque le couple travaillait en équipe secrète en Iran, leur couverture était presque compromise par une erreur linguistique. L’épouse de M. Shavit a été présentée à un vrai Canadien français, qui voulait parler français – une langue que Yael ne connaissait pas bien. Elle a utilisé son mari comme excuse.