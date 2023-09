Shabtai Shavit, ancien chef du Mossad qui a dirigé le traité de paix historique en Jordanie, est décédé à 84 ans

Le maître-espion israélien et ancien chef du Mossad, Shabtai Shavit, est décédé mardi alors qu’il était en vacances en Italie. Il avait 84 ans.

Shavit, qui a dirigé le Mossad de 1989 à 1996, a supervisé les opérations israéliennes pendant une période de troubles importants au Moyen-Orient.

Un communiqué du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a cité le chef sortant du Mossad, David Barnea, qualifiant Shavit de « pilier du monde des opérations, du renseignement, de la sécurité et de la stratégie de l’État d’Israël ».

Shabtai Shavit, le maître espion israélien qui a contribué à faire avancer le traité de paix historique entre Israël et la Jordanie pendant son mandat de directeur de l’agence de renseignement du Mossad, est décédé mardi en Italie. Il avait 84 ans.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que Shavit était décédé alors qu’il était en vacances en Italie, sans préciser la cause du décès. Le communiqué cite le chef du Mossad, David Barnea, louant Shavit comme « un pilier du monde des opérations, du renseignement, de la sécurité et de la stratégie de l’État d’Israël ».

Shavit a dirigé le Mossad de 1989 à 1996, guidant l’agence à un moment critique de l’histoire du Moyen-Orient. Il a supervisé les opérations israéliennes sur le sol étranger lors de l’effondrement de l’Union soviétique, de la fin de la guerre froide et de la première guerre du Golfe en 1991. Pendant plus de trois décennies au service, il a passé environ deux ans dans un poste de renseignement en Iran, avant la Révolution islamique qui a transformé l’Iran d’allié d’Israël en ennemi le plus puissant.

ISRAËL DÉVOILE L’AVION DE SURVEILLANCE « LE PLUS AVANCÉ » AVEC DES CAPTEURS ALIMENTÉS PAR L’IA : « SANS PRÉCÉDENT »

Durant son mandat, Israël a conclu un accord de paix intérimaire historique avec les Palestiniens en 1993. Shavit a également joué un rôle important dans l’établissement de relations diplomatiques complètes avec la Jordanie en 1994, mettant fin à un état de guerre qui régnait entre les voisins depuis près d’un an. demi siècle.

Le Mossad a l’habitude de cibler et d’éliminer des scientifiques développant des armes considérées comme une menace pour Israël, et cela a apparemment continué sous la surveillance de Shavit. En 1990, deux agents du Mossad à Bruxelles étaient largement soupçonnés d’avoir tué Gerald Bull, un ingénieur canadien en missiles qui avait promis de construire un « supergun » pour l’Irak capable de tirer d’énormes obus sur Tel Aviv. Plus récemment, la main du Mossad s’est manifestée dans des attaques contre des scientifiques et des installations nucléaires iraniennes alors qu’Israël cherche à perturber son programme nucléaire.

MANDATS D’ARRÊT LIBANAIS ÉMIS CONTRE 2 RUSSES ACCUSÉS D’ESPIONNAGE POUR ISRAËL

D’autres opérations sur le sol étranger, largement soupçonnées d’avoir été menées par le Mossad pendant le mandat de Shavit, incluent le meurtre mystérieux d’Atef Bseiso, l’un des principaux collaborateurs du renseignement du dirigeant palestinien Yasser Arafat, à Paris en 1992 et une fusillade qui a tué le dirigeant palestinien. Groupe militant du Jihad islamique, Fathi Shiqaqi, à Malte en 1995.

Peu de temps après avoir pris sa retraite de son poste de chef du Mossad, Shavit a été PDG de Maccabi Healthcare Services, l’une des principales organisations de maintien de la santé du pays. Dans son message de condoléances, le Mossad a déclaré que Shavit avait contribué de manière cruciale à préserver les connaissances sur l’agence de renseignement et ses commandants pour les générations futures.

Alors que les troubles suscités par les efforts du gouvernement de Netanyahu visant à remanier le système judiciaire ont englouti l’establishment de la sécurité israélien plus tôt cette année, Shavit s’est joint à plusieurs centaines d’anciens employés du Mossad, dont quatre autres anciens chefs, pour signer une déclaration en mars s’opposant au projet du gouvernement d’affaiblir la Cour suprême. .

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lui et les autres responsables ont déclaré qu’ils tenaient Netanyahu « directement responsable du préjudice grave » que la proposition de révision pourrait infliger à la sécurité nationale d’Israël.