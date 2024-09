Shaboozey remporte le prix du nouvel artiste de 2024 aux People’s Choice Country Awards

Beyoncé Knowles-Carter n’était peut-être pas présente aux People’s Choice Country Awards de cette année, mais son projet acclamé « Cowboy Carter » et ses collaborateurs ont été récompensés tout au long du spectacle.

Organisés au Grand Ole Opry House de Nashville et animés par Shania Twain, les deuxièmes People’s Choice Country Awards annuels ont récompensé la plus grande et la meilleure musique country avec 18 prix entièrement choisis par les fans.

Cette année, Beyoncé est devenue la principale nominée aux prix votés par les fans avec un total de 12 nominations. Elle n’a remporté aucun prix ; cependant, certains des autres artistes présentés sur « Cowboy Carter » ont reçu des nominations et ont gagné gros tout au long de la soirée.

Shaboozey, qui apparaît sur « Spaghettii » et « Sweet Honey Buckiin' », a remporté les prix du nouvel artiste et de la nouvelle chanson d’artiste pour son tube « A Bar Song (Tipsy) ». Et il ne manquerait pas de remercier Beyoncé en acceptant son prix.

L’auteur-compositeur-interprète nigérian-américain a connu une année fulgurante depuis sa collaboration avec la mégastar. Lors de la remise des prix de cette année, « ‘A Bar Song (Tipsy) » a été nominé pour la chanson de 2024 et la chanson masculine. Il a également décroché des nominations pour le clip de « Let it Burn », l’album de « Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going » et la chanson crossover pour « My Fault » avec Noah Cyrus.

Besoin d’une pause ? Jouez au puzzle de mots croisés quotidien USA TODAY.

Les collaborateurs de « Cowboy Carter » Brittney Spencer, Tanner Adell, Tiera Kennedy et Reyna Roberts ont également reçu des nominations pour la chanson de reprise et la chanson de collaboration avec Beyoncé. Les dames sont toutes présentes sur sa chanson « Blackbiird ».

Miley Cyrus et Beyoncé ont également reçu une nomination pour la chanson crossover pour leur duo préféré des fans « II Most Wanted ».

Post Malone, qui a collaboré avec Beyoncé sur « Levii’s Jeans », a remporté la chanson de 2024 pour son tube à succès avec Morgan Wallen, « I Had Some Help ».

Malone a été nominé deux fois pour le clip, pour le duo Wallen et pour sa chanson « Pour Me A Drink » avec Blake Shelton. « I Had Some Help » a également été nominé pour la chanson crossover.

Comme les fans le savent, Beyoncé a annoncé pour la première fois « Cowboy Carter » lors d’une publicité surprise pour le Super Bowl. Depuis, elle a battu de nombreux records et marqué l’histoire, et il est clair que ses progrès auront un impact à long terme sur la sphère de la musique country et sur l’industrie musicale dans son ensemble.

Le projet de 16 titres a été un énorme catalyseur pour la récente mise en lumière des artistes country noirs et des racines du genre.

Avant de sortir « Cowboy Carter », Beyoncé a parlé de la création des projets et de ses difficultés dans le genre de la musique country.

Dans un message, elle a écrit : « Cet album a duré plus de cinq ans. Il est né d’une expérience que j’ai vécue il y a des années où je ne me sentais pas la bienvenue… et il était très clair que je ne l’étais pas. Mais , grâce à cette expérience, j’ai plongé plus profondément dans l’histoire de la musique country et étudié nos riches archives musicales.

Suivez Caché McClay, journaliste Beyoncé Knowles-Carter du réseau USA TODAY, sur Instagram, Tik Tok et X en tant que @cachemcclay.