Shaboozey ajoute une 11e semaine à la première place du Hot 100, Chappell Roan atteint le Top 5

« I Had Some Help » de Post Malone, avec Morgan Wallen, reste à la deuxième place du Hot 100, après six semaines à la première place à partir de ses débuts en mai.

Sabrina Carpenter classe trois chansons dans le top 10 du Hot 100, toutes issues de son album Court et douxpour une quatrième semaine consécutive : « Espresso » se maintient à son sommet de numéro 3 ; « Taste » chute de 6 à 8 après avoir débuté à son sommet de numéro 2 ; et « Please Please Please », qui a mené pendant une semaine en juin, glisse de 8 à 9. Carpenter est le premier artiste cette année à enregistrer quatre semaines avec trois top 10 simultanés ; Taylor Swift se classe deuxième avec deux de ces classements.

« Die With a Smile » de Lady Gaga et Bruno Mars descend 4-5 au Hot 100, quatre semaines après avoir débuté à sa meilleure place n°3.

« Birds of a Feather » de Billie Eilish se maintient à la cinquième place du Hot 100, en tête des classements multimétriques Hot Rock & Alternative Songs et Hot Alternative Songs pour une septième semaine chacun.

« Lose Control » de Teddy Swims, qui a dominé le Hot 100 pendant une semaine en mars, monte à 9-7.

Complétant le top 10 du Hot 100, « Not Like Us » de Kendrick Lamar réitère sa position à la 10e place, après deux semaines à la première place en mai et juillet, alors qu’il mène le classement multimétrique Hot Rap Songs pour une 19e semaine et Hot R&B/Hip-Hop Songs pour une 17e semaine.