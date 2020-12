S’habiller pour le dîner vous fait manger plus sainement, ont découvert des chercheurs.

Une série d’expériences a montré que les convives portant des costumes et d’autres vêtements formels faisaient des choix alimentaires plus sains que ceux qui mangeaient en portant des t-shirts et des jeans.

L’équipe de recherche pense que porter des vêtements plus intelligents en mangeant rend les consommateurs plus conscients de l’impression qu’ils font, ce qui les conduit à opter pour de meilleurs choix, comme une salade de préférence à un hamburger.

Dans un test, 79 étudiants d’une université du sud de la Chine ont été divisés en personnes portant des costumes ou des jeans et ont offert le choix entre des chips et des tomates cerises comme collation de l’après-midi.

Des chercheurs chinois ont découvert que les personnes qui portent des vêtements formels font des choix alimentaires plus sains que celles qui portent des vêtements décontractés.

Près de la moitié des participants habillés formellement ont refusé quoi que ce soit, tandis que seulement 2% ont échantillonné les chips. En revanche, près de 40% des personnes en jean mangeaient les deux, un quart n’ayant que des chips.

Dans une autre expérience, 277 personnes ont été divisées par style de vêtements et invitées à choisir entre des collations aux amandes ou des chips à la caisse d’un supermarché. Les deux tiers de ceux en costume ont choisi l’option saine contre la moitié de ceux en jeans.

Des recherches plus poussées ont impliqué 288 personnes interrogées sur les choix alimentaires qu’elles feraient en fonction du type de vêtements qu’elles portaient. Les chercheurs ont découvert que les vêtements de cérémonie amélioraient l’estime de soi et conduisaient à des choix alimentaires plus sains.

Les résultats, publiés dans le Journal of Business Research, révèlent également que le port de vêtements décontractés a conduit les consommateurs à valoriser le confort et la relaxation, les guidant vers des aliments plus savoureux et moins sains.

Cependant, les chercheurs chinois ont déclaré que les étudiants en costume-cravate ressentaient une plus grande retenue et une plus grande maîtrise de soi, ce qui se traduisait par des choix plus sains.

Le chercheur principal Xuehua Wang, professeur de marketing à l’Asia Europe Business School de Shanghai, a déclaré: «Nos résultats ont des implications importantes pour les décideurs.

«L’obésité est depuis longtemps un problème critique. Les recherches futures devraient examiner les conditions susceptibles de renforcer ou d’affaiblir l’effet du style vestimentaire sur le choix des aliments.