Shabbir Ali sur la révocation de l’interdiction de la FIFA

L’ancien attaquant indien Shabbir Ali est ravi que la FIFA ait levé l’interdiction de l’AIFF, mais a exprimé sa sympathie à Gokulam Kerala, affirmant que le club a fini par être le “perdant” du “désordre” de 11 jours. L’interdiction de la Fédération indienne de football (AIFF) a été révoqué par l’instance dirigeante du football mondial vendredi soir.

La levée de l’interdiction signifie que l’Inde pourra accueillir la Coupe du Monde Féminine U-17, sans compter que les clubs indiens peuvent désormais continuer à participer aux tournois organisés sous l’égide de la FIFA et de l’AFC. temps. C’est bien que l’interdiction ait été révoquée », a déclaré Ali à PTI samedi.

“Mais dans tout ce gâchis, ce n’est pas l’ATK Mohun Bagan ni la Coupe du monde féminine U-17 en Inde, ce sont les Gokulam Kerala qui ont fini par être perdants. Pourquoi souffriraient-ils, l’AIFF devrait penser à les indemniser », a-t-il ajouté. Tout a commencé à aller de mal en pis lorsque l’ancien président controversé de l’AIFF, Praful Patel, dont le troisième mandat s’est terminé en décembre 2020, a continué à rester en fonction au-delà des 12 ans autorisés. .

La Cour suprême a forcé Patel et son comité exécutif à démissionner et a nommé un comité d’administrateurs (CoA) de trois membres pour superviser les affaires de la fédération. Cependant, la FIFA a vu cela comme une “influence indue de tiers” et a suspendu l’AIFF le 15 août.

La Cour suprême ayant mis fin au mandat du CoA plus tôt cette semaine, la FIFA a révoqué l’interdiction vendredi. Mais l’interdiction de 11 jours a forcé Gokulam Kerala, championne en titre de la Ligue indienne des femmes, à manquer le championnat des clubs féminins de l’AFC.

Ali, 66 ans, a également interrogé l’instance dirigeante mondiale, ainsi que la position de la FIFA. “La FIFA, d’une part, ne dit aucune intervention de tiers. La Coupe du monde peut-elle avoir lieu sans l’aide du gouvernement ? il ajouta.

L’ancienne capitaine de l’équipe indienne de football féminine Oinam Bembem Devi a salué la décision de la FIFA, en particulier à l’approche de la Coupe du monde féminine U-17.

“C’est un grand moment, en particulier pour les footballeuses du pays, d’apprendre que la FIFA a levé l’interdiction de l’AIFF”, a-t-elle déclaré.

“Nous tous les Indiens sommes prêts à faire un pas en avant pour développer le football et un grand succès de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 en Inde. Merci à la FIFA, à l’AFC, à l’AIFF et au MYAS (gouvernement indien). L’ancien milieu de terrain Renedy Singh, l’ex-skipper Bhaichung Bhutia et le ministre de la Justice Kiren Rijiju ont également salué la décision de la FIFA de lever la suspension.

“C’est une bonne nouvelle. Heureux d’apprendre la nouvelle dès que je me lève le matin. Quoi qu’il arrive, le beau jeu de football doit continuer. Au plaisir de regarder la Coupe du monde des moins de 17 ans dans quelques semaines », a déclaré Singh.

« Merveilleuse nouvelle. La FiFA lève l’interdiction du football indien », a tweeté Bhutia.

Rijiju a ajouté: “Bonne nouvelle alors que la FIFA lève l’interdiction de la Fédération indienne de football, après que la Cour suprême a retiré le mandat du Comité des administrateurs des affaires de l’AIFF.” PTI TAP/PDS APA

