Shabana Azmi reçoit un prix pour l’ensemble de ses réalisations pour Sheer Qorma

Samedi, la troisième édition du Festival international du film de Yellowstone a débuté avec la projection du court métrage Sheer Qorma de Faraz Ansari et Fairy Folk de Rashika Dugal.

Le Festival international du film de Yellowstone vise à présenter plus de 50 courts métrages, documentaires et longs métrages des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Australie, du Brésil, du Canada, de l’INDE, de Chypre, de l’Italie, des Pays-Bas, du Chili, de l’Espagne, du Pakistan et de la Belgique. , Turquie, Sri Lanka, Nouvelle-Zélande et Suède. Le festival a débuté le vendredi 30 septembre 2022 au DLF Cyberpark, Gurgaon. Des célébrités telles que Shabana Azmi, Divya Dutta, Ishvak Singh, Rajesh Telang, Mukul Chadha et Karan Taker ont assisté à la soirée d’ouverture étoilée.

Le Festival international du film de Yellowstone est une plate-forme pour célébrer le cinéma de classe mondiale. L’objectif principal de YIFF est d’enrichir le public avec un cinéma indépendant du monde entier couvrant des sujets stimulants qui peuvent créer davantage de conversations significatives. Dans sa 3e édition, le YIFF est organisé par Tushar Tyagi, un réalisateur dont le court métrage Saving Chintu a été sélectionné pour les Oscars 2021.





L’actrice de Bollywood Divya Dutta a déclaré: “C’est un plaisir absolu que mon film Sheer Qorma soit projeté au YIFF et je suis très reconnaissant à toute l’équipe du YIFF de m’avoir décerné le prix et j’ai hâte d’y assister.”

Shabana Azmi a exprimé son plaisir de recevoir le Lifetime Achievement Award. Elle a déclaré: “Je suis extrêmement honorée et honorée de recevoir ce prix et tant d’amour du public. Le Festival international du film de Yellowstone fait un excellent travail pour présenter le cinéma indépendant qui crée un dialogue indispensable et un espoir de changement.”

Commentant le festival, l’acteur Ishvak Singh a déclaré: “YIFF est un festival qui présente le meilleur des films indépendants, ce qui en fait une excellente plate-forme pour rencontrer et interagir avec certaines des personnes les plus ingénieuses du secteur. Je suis extrêmement heureux que mon spectacle Rocket Boys a remporté le prix au YIFF, c’est un moment de fierté pour toute l’équipe”

L’acteur Jim Sarbh a exprimé sa joie : “Merci au Festival international du film de Yellowstone de m’avoir honoré pour ma performance dans Rocket Boys. Il n’y a personne de mieux que Homi Bhabha pour citer : “Ce qui vient après la mort, personne ne le sait. . Puisque, par conséquent, je ne peux pas augmenter le contenu de la vie en augmentant sa durée, je l’augmenterai en augmentant son intensité. L’art, la musique, la poésie et tout ce que je fais ont ce seul but – augmenter l’intensité de ma conscience de la vie .”

Pour les non-initiés, Fairy Folk est un film sur les questions épineuses de l’amour et de la sexualité avec Rasika Dugal & Mukul Chada. Alors que Sheer Qorma est une histoire d’appartenance et d’acceptation, d’identité et de famille racontée à travers des femmes courageuses et queer qui choisissent d’embrasser l’amour qui existe au-delà de leurs croyances personnelles et de leur moralité sociale. Réalisé par Faraz Ansari, le film met en vedette l’actrice vétéran Shabana Azmi, Divya Dutta et l’instigateur Swara Bhaskar.

Commentant le festival, Tushar Tyagi, le fondateur du Festival international du film de Yellowstone, a déclaré: «Nous vivons dans une incertitude extrême, la pandémie actuelle, la guerre en cours et d’autres calamités dans le monde ont besoin de nous pour introspecter nos vies et les choses que nous avons souvent. hésite à en parler. Le cinéma a toujours joué un rôle essentiel dans les débats et les opinions bouillonnants, notre sélection de films promet de pousser ces pensées.

Liste des récompenses décernées aux acteurs : –



Shabana Azmi, Prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière

Divya Dutta pour Sheer Qorma, performance exceptionnelle dans un court métrage

Rasika Dugal pour Fairy Folk, performance exceptionnelle dans un long métrage

Iswak Singh pour Rocket Boys, mâle aux performances exceptionnelles

Shefali Shah pour Delhi Crime, performance féminine exceptionnelle

Suhail Nayyar pour Sharmaji Namkeen, performance exceptionnelle dans un second rôle

Rajesh Telang pour Delhi Crime, performance exceptionnelle dans un second rôle

Pendant les 8 jours du festival, il y aura plusieurs tables rondes animées par d’éminentes personnalités du cinéma, une masterclass par des experts, et bien plus encore.

10 projections physiques :



Qorma pur

Gens de fées

Tempête de sable (Pakistan)

1947

Sortir avec l’aide d’une machine à voyager dans le temps

Te ressemble

Maître Ji

Club des muffins

Ne jamais arrêter de courir

Certaines des projections numériques à surveiller



Les Dunes

À ne pas oublier

En bas à Paris

Trouver du courage

Le droit de mourir

Purdah

Fille fantôme

Âmes soeurs

Le fleuriste

Il entre dans votre sang

Le luthiste

Pour la liste complète des films à projeter virtuellement, veuillez suivre le lien : https://yiff.festivalsaints.com/bundle/yiff-2022