Shabana Azmi partage une photo de retour avec «  Manik Da  » Satyajit Ray à l’occasion de son centenaire de naissance

L’acteur vétéran Shabana Azmi s’est souvenu dimanche du légendaire réalisateur Satyajit Ray à l’occasion de son 100e anniversaire de naissance. La star de 70 ans s’est rendue sur Instagram et a publié une photo jamais vue auparavant.

Sur la photo, Azmi est assis sur un canapé avec le célèbre cinéaste Satyajit Ray, alors qu’ils se plongent dans une conversation profonde. Le mari et parolier d’Azmi, Javed Akhtar, est également vu dans le cadre assis sur le canapé à côté de Ray.

«Se souvenir de Satyajit Ray… Manik da pour beaucoup d’entre nous», a écrit Azmi en partageant la photo aux côtés de Ray. Les adeptes de célébrités, dont Neena Gupta et plus de 4000 abonnés, ont aimé le message sur la plate-forme de partage de photos.

Plus tôt dans la journée, la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, s’est rendue sur Twitter et a commémoré le 100e anniversaire de naissance de Ray en rendant hommage au parolier et illustrateur. « Hommage à Satyajit Ray, cinéaste légendaire, écrivain, compositeur, parolier, illustrateur, à l’occasion de son centenaire de naissance. Il est non seulement la fierté du Bengale mais aussi de l’Inde et du monde entier. Il est une source d’inspiration pour les gens du monde entier », at-elle tweeté.

Souvent considéré comme l’un des plus grands réalisateurs du cinéma mondial, Ray a travaillé en bonne place dans le cinéma bengali. Ray a visité Londres en 1950, où il a vu le film de 1948 de Vittorio De Sica «Ladri di biciclette» (Voleurs de bicyclettes) qui l’a inspiré à devenir cinéaste. En 1955, Ray réalise sa réalisation avec «Pather Panchali» et réalise 36 films, dont 29 longs métrages, cinq documentaires et deux courts métrages.

Il est décédé le 23 avril 1992. À la fois aux National Film Awards et à titre honorifique, Ray a remporté un Oscar à la 64e cérémonie des Oscars en 1992.

Il a également reçu la plus haute distinction de cinéma en Inde, le Dadasaheb Phalke Award, en 1984, et la plus haute distinction civile de l’Inde, Bharat Ratna, en 1992.