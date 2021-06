Shabana Azmi partage une photo de famille heureuse, l’appelle un moment « hassi khushi »

Vendredi, Shabana Azmi a partagé une photo de famille heureuse sur les réseaux sociaux. La publication présente son mari et célèbre parolier, Javed Akhtar, son fils et acteur Farhan Akhtar et la petite amie de Farhan, Shibani Dandekar.

La famille peut être vue en synchronisation portant des nuances de moutarde avec seulement Shabana Azmi portant un ensemble de costume d’une nuance apaisante de vert. Shibani porte un haut imprimé tie and dye moutarde et rose avec un pantalon imprimé tandis que Javed Akhtar et Farhan Akhtar peuvent être vus jumelés dans des tenues de couleur moutarde. En partageant la photo, Shabana Azmi a écrit : « Hassi Khushi » avec des émojis au cœur rouge.

Shabana s’est récemment adressée à Twitter pour se plaindre de la façon dont elle avait été dupée dans un point de vente d’alcool via une arnaque de paiement en ligne. Selon elle, elle avait payé l’argent d’avance mais la commande ne lui a pas été livrée.

Sur le plan professionnel, l’acteur vétéran a travaillé dans plus d’une centaine de films et a remporté cinq prix nationaux. Elle a fait ses débuts à Bollywood avec le film « Ankur » en 1974 pour lequel elle a remporté son premier prix national de la meilleure actrice. Elle a certains des films les plus acclamés par la critique dans son chat comme ‘Arth’, ‘Bhavna’, ‘Neerja’, ‘Khandar’, ‘Masoom’, ‘Paar’, ‘Tehzeeb’, ‘Marraine’, ‘Feu’ et ‘ Sati’ parmi tant d’autres.

Shabana a été vue pour la dernière fois dans ‘Sheer Qorma’ avec Divya Dutta, Swara Bhasker. Le film a reçu de nombreux éloges sur les plateformes mondiales.