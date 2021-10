Shabana Azmi parle des difficultés qu’elle a rencontrées après avoir décidé d’épouser « l’homme marié » Javed Akhtar

L’acteur de Bollywood Shabana Azmi a épousé Javed Akhtar en 1984. À l’époque, Javed Akhtar était déjà marié à Honey Irani, avec qui il a eu deux enfants – Farhan Akhtar et Zoya Akhtar.

Maintenant, lors d’une conversation avec Twinkle Khanna, partagée sur la chaîne YouTube de Tweak India, Shabana a parlé des difficultés auxquelles elle a été confrontée lorsqu’elle a décidé d’épouser « l’homme marié » Javed Akhtar.

Shabana Azmi a également révélé que ses parents n’étaient pas en faveur de la relation. Lorsque Twinkle lui a posé des questions sur les difficultés auxquelles elle était confrontée, Shabana a déclaré : « C’était un homme marié, il avait des enfants, c’était vraiment difficile. Et c’est pourquoi je pense que les gens ne devraient pas spéculer. C’est assez difficile pour les personnes impliquées et ensuite juste pour les commérages. Et évidemment, les gens vont dire : ‘Tu t’appelles féministe, et alors comment t’es-tu retrouvée dans cette situation ?' »

Shabana a également félicité Honey Irani, la première épouse de Javed Akhtar, et l’a appréciée pour son soutien, et a expliqué comment elle « n’avait jamais empoisonné l’esprit des enfants contre moi » pendant cette période.

Shabana a déclaré: « A ce moment-là, j’avais le choix. Je pouvais expliquer mon point de vue, ce qui justifierait l’action que j’avais prise, mais je sentais que si je faisais cela, cela conduirait à plus de spéculations et à plus de commérages, donc J’ai décidé de me taire. Avec le temps, les gens sauront, et c’est exactement ce qui s’est passé. Maintenant, la vraie bonne chose qui s’est produite, et je donne beaucoup de crédit à Honey pour cela, car à travers tout cela, elle n’a jamais a empoisonné l’esprit des enfants contre moi. Elle aurait pu être vraiment généreuse, et elle aurait été justifiée… Mais elle n’a jamais, jamais fait ça. En fait, elle a envoyé les enfants avec nous à Londres quand ils étaient très jeunes, et c’est devenu un des liens, et c’est tout à son honneur, ainsi qu’à celui de Javed, et à mon honneur que nous ayons une relation aussi saine avec Zoya et Farhan. »