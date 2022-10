“Shaadi mubarak ho”: Salman Khan félicite Sidharth Malhotra au milieu des rumeurs de mariage avec Kiara Advani [Watch Video]

Selon certaines rumeurs, le couple Sidharth Malhotra et Kiara Advani envisageait de se marier l’année prochaine. Au milieu des rumeurs, Salman Khan a félicité Sidharth pour son mariage avec Kiara lors du Weekend Ka Vaar sur Bigg Boss 16.

Au cours de l’épisode, Salman a accueilli Sidharth et Rakul sur scène qui étaient là pour promouvoir leur prochain film Thank God. Salman a ensuite taquiné Sidharth à propos de son mariage avec le nom de Kiara. “Félicitations Sidharth, shaadi mubarak ho. Décision Kiara aapne liya hai pyaara décision. Aur kiski Advani mein, hey bhagwan, conseil pe liya hai aapne yeh?” taquina-t-il.

Sidharth rougit et essaya de taquiner Salman à la place et demanda: “Aap aur shaadi ki suggestion derahe ho?” Alors Salman a répondu: “Sunlo Jaanam Teenu, nahi karna chah raha hai. Mai Jaanam aur Teenu ko bachpane se jaanta hu.” Et a laissé tout le monde en grand écart.

salman taquine sid avec le nom de kiara, si mignon !! Nouvel expéditeur dans la maison #sidkiara ? @SidMalhotra @advani_kiara pic.twitter.com/MhxROysNk4 MERCI DIEU (@sidkiarafp) 15 octobre 2022

Apportant un spin au Vaar, les invités Sidharth et Rakul pour la promotion de leur prochain film Thank God. Sidharth et Rakul jouent au jeu “Saam, Daam, Dand, Bhed”.

Cela montre à quel point les apparences peuvent être trompeuses dans la maison convoitée qui assiste à des changements rapides dans les équations. Cependant, les révélations ne se limitent pas seulement aux candidats; même les invités vedettes et l’animateur mégastar Salman révèlent des parties intéressantes de leur vie dans l’émission.

Après que quelques concurrents et stars de l’émission aient laissé le chat sortir du sac, le Vaar introduit un nouvel élément intitulé “chaise noire” qui peut être attribué au colocataire le moins préféré de la maison Bigg Boss 16.

Shalin Bhanot obtient la chaise noire et l’animateur Salman le grille pour la source de son arrogance inexplicable dans l’émission. Enfin, l’épisode dévoile qui est le premier candidat expulsé parmi Shalin Bhanot, Sreejita De, Gori Nagori, MC Stan et Tina Datta.