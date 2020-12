Le Real Madrid tentera de conserver sa première place dans le tableau du groupe B lorsqu’il se rendra au Shakhtar pour le prochain match de l’UEFA Champions League 2020-21 le mardi 1er décembre. Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 Shakhtar – Real Madrid est organisé. au Complexe sportif national Olympiyskiy. Lors de leur dernier match, le Shakhtar a affronté les meilleurs joueurs de table de Monchengladbach et a perdu le match 4-0. Pendant ce temps, le Real Madrid a battu l’Inter Milan 2-0 lors de son match précédent.

Selon le tableau de groupe actuel, le Shakhtar est troisième du classement avec quatre points. Alors que le Real Madrid a sept points de moins sur son nom en quatre matchs. Ils sont maintenant deuxième dans la fente.

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre le Shakhtar et le Real Madrid est prévu à 23h25 IST.

UEFA Champions League 2020-21 Shakhtar vs Real Madrid: prédiction de l’équipe SHA vs RM Dream11, nouvelles de l’équipe

UEFA Champions League 2020-21 SHA vs RM, Shakhtar vs Real Madrid Dream11 Capitaine: Mendy

UEFA Champions League 2020-21 SHA vs RM, Shakhtar vs Real Madrid Dream11 Vice capitaine: Rodrygo

UEFA Champions League 2020-21 SHA vs RM, Shakhtar vs Real Madrid Dream11 Gardien de but: Courtois

UEFA Champions League 2020-21 SHA vs RM, Shakhtar vs Real Madrid Dream11 Défenseurs: Vazquez, Varane, Bondar, Mendy

UEFA Champions League 2020-21 SHA vs RM, Shakhtar vs Real Madrid Dream11 Milieux de terrain: Maycon, Kroos, Odegaard

UEFA Champions League 2020-21 SHA vs RM, Shakhtar vs Real Madrid Dream11 Attaquants: Benzema, Tete, Rodrygo

Ligue des champions de l’UEFA 2020-21 SHA vs RM, Grille de départ du Shakhtar contre le Real Madrid: Trubin; Dodo, Vitao, Bondar, Matvienko; Kovalenko, Stepanenko; Tete, Marlos, Taison; Moraes

Ligue des champions de l’UEFA 2020-21 SHA vs RM, Grille de départ du Real Madrid contre Shakhtar: Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard; Rodrygo, Benzema, Asensio