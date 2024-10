SHA publie les heures et les lieux des cliniques de vaccination pour le sud-est – DiscoverEstevan.com

Les rendez-vous sont désormais ouverts pour les cliniques gratuites de vaccination contre la grippe et contre la COVID-19, les lieux sans rendez-vous étant également répertoriés.

Toute personne de six mois et plus est éligible pour se faire vacciner, et les gens peuvent se faire vacciner à la fois contre la grippe et contre le COVID-19 au même rendez-vous.

Le Dr Tania Diener, médecin-hygiéniste du SHA, affirme que les vaccins mettent environ dix jours à deux semaines pour faire effet, c’est pourquoi ils encouragent les gens à se faire vacciner le plus tôt possible.

« Environ 12 000 personnes sont hospitalisées chaque année au Canada à cause de la grippe et environ 3 500 personnes meurent chaque année à cause de la grippe. »

Diener ajoute que les vaccins protègent les individus et les communautés. Elle explique que plus les gens sont vaccinés, moins il y a de risque pour nous tous, ce qui signifie également moins de visites chez le médecin et d’admissions aux soins intensifs, ce qui a un impact positif sur notre système de santé.

Le sud-est dispose des cliniques sans rendez-vous suivantes, selon le site Web de la SHA :

ALAMEDA – 204 5th Street – Mardi 15 octobre – 11h00 – 13h00

CARIEVALE – 128 Broadway Street – Lundi 21 octobre – 14h00 – 18h00

CARLYLE – 111 Main Street – Mercredi 16 octobre – 11h00 – 18h00

CARNDUFF – 705 Pacific Avenue – Mardi 22 octobre – 12h00 – 18h00

FILLMORE – 100 Main Street – mercredi 16 octobre – 11h00 – 17h00

LAMPMAN – 106 Main Street – Jeudi 31 octobre – 10h00 – 13h00

JALON – Industrial Drive – Mercredi 30 octobre – 14h00 – 19h00

OXBOW – 513 Peters Street – Jeudi 7 novembre – 11h00 – 16h00

RADVILLE – 840 Conrad Avenue – Mardi 15 octobre – 10h30 – 17h00

REDVERS – 11 Broadway Street – Jeudi 17 octobre – 10h00 – 16h00

Pour l’une des cliniques de vaccination, réservez en ligne sur www.4flu.ca ou appelez au 1-833-727-5829 du lundi au vendredi.