SHA avertit le public de l’exposition à la varicelle dans les salles d’urgence des hôpitaux Shellbrook et Victoria

La Saskatchewan Health Authority (SHA) avertit le public d’un risque d’exposition à la varicelle (également connue sous le nom de varicelle) dans les salles d’urgence de Shellbrook et de l’hôpital Prince Albert Victoria.

L’exposition a eu lieu à Shellbrook le 10 octobre entre 13 h 30 et 18 h 30 et à l’hôpital Victoria le 10 octobre entre 19 h et minuit et le 11 octobre entre minuit et 12 h 30.

La varicelle est une maladie évitable par la vaccination et les vaccins sont généralement administrés aux nourrissons âgés de 12 à 18 mois, dans le cadre du vaccin rougeole-oreillons-rubéole-varicelle (RORV). Les symptômes comprennent une fièvre suivie d’une éruption cutanée apparaissant sur le corps 10 à 21 jours après l’exposition. Si des symptômes apparaissent, isolez-vous et appelez HealthLine811 ou votre praticien de soins primaires au sujet d’une exposition potentielle.

La varicelle est très contagieuse et se propage facilement d’une personne à l’autre par voie aérienne, par les éternuements et la toux ou par contact direct avec le liquide contenu dans les ampoules. Elle est généralement bénigne, mais peut être grave chez les prématurés nés de mères non vaccinées, les personnes enceintes qui n’ont pas été vaccinées avant de devenir enceintes, les personnes non vaccinées et celles dont le système immunitaire est affaibli. Le virus qui a causé la varicelle peut se transformer en zona plus tard dans la vie

é[email protected]