SHA accepte les rendez-vous pour les vaccins à partir de cette semaine (NEEDS PHOTO)

Alors que la saison de la grippe approche à grands pas, la Saskatchewan Health Authority a commencé à accepter les réservations pour les vaccinations. Les rendez-vous peuvent être pris via le Système de réservation des patients SHA à www.4flu.caou en appelant le 1-833-727-5829.

Les cliniques débuteront la semaine du 15 octobre dans plusieurs endroits de la province.

Les résidents peuvent réserver des vaccinations pour eux-mêmes et jusqu’à cinq membres de leur famille en un seul rendez-vous via le Système de réservation des patients SHA à www.4flu.ca ou en appelant au 1-833-727-5829 du lundi au vendredi. La vaccination contre la grippe (grippe) et la COVID-19 sera également disponible dans les pharmacies locales participantes et dans certains cabinets de médecins et d’infirmières praticiennes. Si vous avez une pharmacie préférée, veuillez la contacter pour vous assurer qu’elle propose les vaccins contre la grippe et la COVID-19.

Le Dr Tania Diener, médecin hygiéniste du SHA, a souligné : « Se faire vacciner est crucial dans la lutte contre les maladies respiratoires et contribuera à garder non seulement vous-même, mais également vos proches, en bonne santé. »

Les groupes les plus à risque comprennent les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques et/ou dont le système immunitaire est affaibli, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Ces groupes à haut risque ainsi que d’autres sont encouragés à recevoir leur vaccin dès que possible.

Pour plus d’informations sur les symptômes de la grippe et du COVID-19 et pour savoir quand demander des soins, appelez HealthLine 811 ou visitez www.4flu.ca.