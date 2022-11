SGRho Stunners tuant tout Rhovember 2022

Joyeux centenaire !

C’est RHOvember donc vous savez déjà que nous célébrons LES jolis caniches de Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. qui courent le 11e mois depuis CENT ans de fraternité, d’érudition et de service.

L’organisation légendaire a récemment célébré son centenaire à Indianapolis (du 12 au 17 juillet et du 11 au 13 novembre) où des milliers de SGRhos se sont réunis pour des festivités passionnantes qui comprenaient un concert étoilé mettant en vedette Charlie Wilson, Kirk Franklin, Doug E. Fraiset membre notable MC Lyte.

“L’intentionnalité et la prévoyance de nos sept fondateurs ont allumé une flamme inextinguible sur le campus de l’Université Butler à Indianapolis, Indiana, le 12 novembre 1922”, a déclaré Rasheeda S. LibertéInternational Grand Basileus, dans une déclaration sur le site de la sororité. Ils ont fourni le plan royal et l’étalon-or de la fraternité dynamique, du leadership édifiant et du service de champion à nos communautés. Nous continuons à porter le flambeau grâce à notre nombre croissant de plus de 100 000 membres, à plus de 500 chapitres américains, à des chapitres mondiaux et à des initiatives de service communautaire.

J’espère qu’au cours de notre célébration d’un an, chaque sœur et affiliée renouvellera son amour et son engagement envers la fraternité, et que nos communautés et réseaux se joindront à la reconnaissance des contributions des membres Sigma Gamma Rho proches et lointains, passés et cadeau.”

Depuis 1922, les sœurs de Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. ont été des pionnières à l’avant-garde des contributions sociétales avec des membres notables, notamment Hattie McDaniel (la première femme noire à remporter un Oscar), Maritza Correia McClendon (la première nageuse olympique noire et médaillée), et Gwendolyn “Gwen” Sawyer Cerise (la première femme noire à être législatrice d’État en Floride en 1970).

Fondée sur le campus de l’Université Butler à Indianapolis, Indiana par sept jeunes éducateurs, Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. compte désormais plus de 100 000 membres dans plus de 500 chapitres qui mettent l’accent sur l’action sociale et l’impact communautaire dans leur engagement à servir.

Comment célébrez-vous les SGRhos ce RHOvembre ? Dites-nous ci-dessous et profitez de notre galerie des plus beaux caniches du pays sur le dos.