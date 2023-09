Sexyy Red fait appel à Lil Durk pour « Hellcats SRTs 2 »

Sexyy Red continue de prouver qu’elle peut produire des bangers et elle a récemment enrôlé Lil Durk pour l’hymne Mopar mis à jour « Hellcats SRTs 2 ».

L’été touche à sa fin, mais Sexyy Red est toujours plus chaude que jamais et s’investit tellement dans sa musique qu’elle a réussi à vaincre les allégations de « one-hit Wonder ».

L’un de ses nombreux morceaux marquants cet été était le morceau inspiré des voitures Mopar « Hellcats SRTs ». La chanson est inspirée du modèle de voiture le plus célèbre de Dodge qui est si ridiculement rapide que même la police a du mal à les suivre.

Pour le remix, Sexyy a fait appel à M. Trackhawk lui-même, Lil Durk, qui avait précédemment sorti un hymne dédié aux véhicules.

Dans la vidéo originale, Sexyy Red avait tous les Hellcat célèbres sur Instagram que vous pouvez imaginer et a engagé toute la communauté Mopar pour l’hymne.

Pour le remix, elle monte du côté passager tandis que Lil Durk glisse sur la piste marquant son retour après une brève interruption pour se remettre de l’épuisement et de la déshydratation.

Depuis «Ville de Livre» à » SkeeYee » presque toutes les chansons du projet de Sexyy Red Capot la princesse la plus chaude a son propre moment cette année.

Quant à la suite pour la rappeuse de Saint-Louis, elle se dirige vers sa propre tournée que vous pouvez attraper dans une ville près de chez vous.

Regardez la vidéo « Hellcass SRTs 2 » de Sexyy Red et Lil Durk ci-dessous.