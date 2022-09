Le groupe de garçons coréens BTS est devenu célèbre pour sa camaraderie et le lien qu’ils partagent. Leurs chansons sont bien sûr devenues des succès massifs à travers le monde. Désormais, les sept membres du groupe se concentrent sur leur carrière solo. Kim Namjoon, le leader du groupe qui s’appelle RM, a récemment sorti sa chanson Sexy Nukim en collaboration avec Balming Tiger. La chanson s’est avérée être un super succès auprès de tous ceux qui aiment le côté différent de RM. Maintenant, une vidéo de la chanson est sortie et RM y a partagé des détails intéressants.

Dans la vidéo des coulisses diffusée par Bangtan TV, on peut voir RM se préparer pour le tournage de la chanson de Sexy Nukim. Vêtu d’une chemise blanche et d’un pantalon noir, il a l’air CHAUD comme jamais. Dans la vidéo, il a également révélé qu’il avait écrit cette chanson en seulement 30 minutes. Il a mentionné qu’il avait fait ce qu’il faisait toujours et qu’il s’était amusé à écrire les paroles de cette chanson. Il a capté les vibrations sexy depuis que la chanson s’appelle Sexy Nukim. Entre les vidéos, on peut également le voir rapper ses répliques. Il suit les ordres du réalisateur et réalise des clichés parfaits. Maintenant, cette vidéo est devenue virale partout dans Hollywood News.

Découvrez la vidéo de Sexy Nukim du membre BTS RM ici:

La chanson s’est avérée faire fureur parmi les fans. Il a été tendance sur de nombreux portails musicaux. Les fans de BTS connus sous le nom d’ARMY sont incapables d’arrêter de s’évanouir devant la chaleur de RM dans la vidéo. Dans la vidéo de réaction MV, même le membre du groupe J-Hope ne pouvait s’empêcher de louer RM. Il était également dans le nouveau récemment alors qu’il fêtait son anniversaire.