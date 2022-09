Sexy Nukim : le nouveau clip de RM de BTS et Balming Tiger est sorti ; J-Hope et ARMY ne peuvent pas arrêter de groover [VIEW TWEETS]

Maintenant que les membres de BTS se concentrent sur leur carrière solo, le chef du groupe, RM, a sorti son dernier clip vidéo en collaboration avec Balming Tiger. Le clip s’intitule Sexy Nukim et comme prévu, ses fans profitent du moment. La vidéo est à la mode et ARMY (comme les fans de BTS sont connus sous le nom de) loue et loue la chanson comme jamais auparavant. En fait, dans une vidéo de réaction, il y a aussi la réaction de J-Hope à la chanson. On pouvait le voir apprécier et groover le rôle de RM dans la chanson. Sa réaction reçoit également la réaction de l’ARMÉE. Découvrez les réactions ci-dessous:

hobi réagissant à la partie/verset de namjoon dans sexy nukim ? pic.twitter.com/p1YGqrJCfk koré (@kkukstudio) 5 septembre 2022

les réactions de hobi en regardant le mv de ‘sexy nukim’ pic.twitter.com/pVepJHip70 koré (@kkukstudio) 5 septembre 2022

J’ai mon oh en moment cursif rm yvr | NUKIM SEXY ? (@yvrkith) 5 septembre 2022

Le genre fleurs dans la bouche rend kimline très chaude pic.twitter.com/8V3D4oEWeJ kim (lent) sexy nukim ? (@taenamjinst) 5 septembre 2022

les armées quand elles ont vu rm dans sexy nukim pic.twitter.com/PRh2mwF1q3 delilah min (@tanseok) 5 septembre 2022

?: Le rôle de Namjoon est amusant. C’est marrant comme il porte un costume… il a tué son rôle de rap. Personnellement j’aime beaucoup son style de rap donc c’est fabuleux ??? Le plus favorable ? ?: Il est tellement beau. La 1ère fois que j’ai entendu Namjoon, c’est quoi ça ?#SexyNukim #BALMINGTIGER #RM @BTS_twt pic.twitter.com/a9vYED06gt cestlavie_90 ? (@cestlavie9090) 5 septembre 2022

moi, à chaque fois que j’écoute RM dans Sexy Nukim pic.twitter.com/ocYdsx4OUn petite orange ?? ia (@SUGAisSpicy) 5 septembre 2022

#SexyNukim ne fait que s’améliorer à chaque flux et je n’ai pas encore complètement craqué le MV. Quel trajet ? https://t.co/ouBSxmMxmR ? ?? (@SaraBangtan07) 5 septembre 2022

La chanson se compose de raps impressionnants de RM et Balming Tiger. Le score de fond a diverti tout le monde et comment. Dans la chanson, RM apparaît comme un tacticien. On peut le voir s’occuper de la conception d’un appareil de lecture cérébrale. Il a l’air HAWTT !