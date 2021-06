Sexy Beasts : Quand sort la série de rencontres Netflix ?

NETFLIX lance une nouvelle série de rencontres.

La nouvelle série Sexy Beasts a fait sourciller depuis Netflix a annoncé le spectacle.

4 Sexy Beasts est la nouvelle émission de rencontres de Netflix Crédit : Youtube/Netflix

Quand sort la série de rencontres Netflix ?

La saison 1 de la nouvelle émission de téléréalité devrait être diffusée sur Netflix le mercredi 21 juillet 2021.

La saison comptera six épisodes d’une demi-heure.

L’émission a reçu une commande de deux saisons, ce qui signifie qu’il y aura au moins deux saisons.

4 Sexy Beasts sortira le 21 juillet 2021 Crédit : Youtube/Netflix

Quelle est la nouvelle émission de rencontres de Netflix, Sexy Beasts ?

Décrit comme Le chanteur masqué se rencontre L’amour est aveugle, la nouvelle émission de rencontres est basée sur l’émission britannique, également intitulée Sexy Beasts, qui a fait ses débuts en 2014.

« Sexy Beasts est une nouvelle émission de rencontres où de vrais célibataires arborent un maquillage et des prothèses élaborés pour mettre à l’épreuve la véritable chimie des blind-dates », a tweeté Netflix à propos de la prochaine émission.

L’émission fait de la personnalité une première en matière de rencontres à l’aveugle. Les dateurs sont transformés en animaux et autres créatures par l’utilisation de prothèses. Une fois que le dateur en vedette fait un choix, les masques sont retirés afin qu’ils puissent voir qui se trouve sous le masque.

Après la sortie de la bande-annonce, les fans ont pris Twitter de partager leurs opinions sur ce qu’ils pensent montrer.

« C’est juste une émission de rencontres pour furries, vous ne trompez personne », a tweeté un utilisateur.

« C’est scandaleux et inutile, mais je le surveille totalement », a déclaré un autre utilisateur.

4 Les fans se sont rendus sur Twitter pour partager leurs réactions à la bande-annonce de l’émission Crédit : Twitter/Netflix

Chaque épisode devrait consister en une personne participant à trois rendez-vous à l’aveugle différents, puis elle choisit une personne à la fin avec laquelle elle souhaite continuer à sortir.

L’artiste prothétique hollywoodienne Kristyan Mallet, qui est surtout connue pour son travail dans Mission: Impossible et The Theory of Everything, sera à l’origine des costumes élaborés des concurrents.

4 L’acteur et comédien Rob Delaney est le narrateur de Sexy Beasts Crédit : Getty Images – Getty

Qui fait partie du casting de Sexy Beasts ?

Bien que la série n’ait pas de distribution récurrente officielle, chaque épisode sera narré par Rob Delaney.

Rob, 44 ans, est un comédien, acteur, écrivain et activiste américain.

Il a co-écrit et joué dans l’émission télévisée Catastrophe diffusée de 2015 à 2019.

Le natif de Boston a également joué dans Deadpool 2, Bombshell et le 2021 Tom et Jerry film.

Selon IMDB, Rob tourne actuellement Mission : Impossible 7, qui devrait sortir en 2022, et a cinq autres projets en post-production. Ces projets incluent la série télévisée The Power et les films Home Alone, The Bubble et The Good House.