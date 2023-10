Déménager à l’étranger est souvent une décision intimidante, surtout lorsque l’on a des enfants.

Vivre à l’étranger peut être incroyablement enrichissant et ouvrir de nouvelles possibilités en faisant découvrir aux enfants de nouvelles langues et cultures.

Mais déraciner non seulement votre propre vie, mais aussi celle de vos enfants, signifie qu’il faut réfléchir encore plus à ces grands changements de vie.

Il peut également y avoir d’autres facteurs à prendre en compte lorsque des enfants sont impliqués, tels que le coût de la garde d’enfants, l’existence ou non de nombreux espaces extérieurs pour qu’ils puissent jouer et diverses préoccupations en matière de santé et de sécurité.

Alors surtout si vous êtes libre de choisir une destination plutôt que d’être envoyé à l’étranger pour le travail ou pour des raisons familiales, il y a beaucoup de choses à penser car certains pays et certaines villes seront bien plus adaptés que d’autres.

La ville la plus appropriée, du moins en Europe, est Vienne en Autriche, selon une nouvelle étude. rapport par la compagnie d’assurance-vie Reassued, publié plus tôt ce mois-ci. La garde d’enfants ne coûte que 223,14 £, soit environ 270 $ par mois en moyenne dans cette ville d’Europe centrale, tandis que le coût mensuel moyen global pour une famille qui y vit est de 2 794 £.

Le loyer en représente une part importante, le coût moyen d’une maison avec au moins trois chambres étant de 1 356,69 £. Les taux de pollution et de criminalité relativement faibles renforcent également l’attrait d’élever des enfants en ville.

Cependant, selon l’analyse, elle ne compte que 44 parcs, ce qui est bien inférieur à Prague, deuxième avec 106, et à Rome, troisième, avec 148. Rome offre également le plus grand nombre d’activités adaptées aux enfants dans les villes de la liste avec 687. des opportunités de jouer et d’apprendre disséminées dans la ville historique.

Prague et Rome ont également un coût de la vie mensuel global inférieur pour les familles, avec respectivement 2 682 £ et 2 677,70 £. Mais les frais mensuels de garde d’enfants sont bien plus élevés : 787,43 £ à Prague et 407,36 £ à Rome.

Les niveaux de pollution à Prague, en République tchèque, sont également plus du double de ceux de Vienne, tandis qu’à Rome, ils sont près de quatre fois plus élevés. La ville italienne connaît également un taux de criminalité nettement plus élevé, ce qui fait de la sécurité une préoccupation pour les familles.

L’Autriche s’est également bien comportée en tant que pays dans le classement, avec trois des dix premières villes situées dans ce pays. Salzbourg, célèbre pour sa culture et ses festivités d’opéra, arrive en cinquième position, tandis que la destination hivernale d’Innsbruck arrive en septième position.

L’Italie est également représentée dans le top 10 par plusieurs villes, Trieste, au nord du pays, près de sa frontière avec la Slovénie, se classant dixième.

Mais c’est l’Allemagne qui compte le plus de villes parmi les vingt villes les plus favorables aux familles : Nuremberg en sixième position, Munich en treizième, Hambourg en quinzième et Hanovre en vingtième.

Bien que Vienne et Rome obtiennent de bons résultats, de nombreux autres grands centres européens sont loin d’être à la hauteur des villes légèrement plus petites et moins connues du continent. Helsinki, en Finlande, occupe la quatrième place et est la seule autre capitale à figurer dans le top 10.

Paris est la capitale la plus proche, à la onzième place. Le coût mensuel de la vie de famille y est en moyenne de 3 184,80 £, soit quelques centaines de livres de plus qu’à Vienne. Mais le coût moyen du loyer y est de plus de 1 000 £ supérieur à 2 434,56 £, et les frais de garde d’enfants sont plus du triple de ceux de Vienne, avec environ 694,84 £ par mois.

Paris a également un taux de criminalité très élevé, mais aussi le plus grand nombre de parcs de toute la liste, avec 306 !

Londres ne figure même pas parmi les vingt villes les plus familiales d’Europe, mais se classe au contraire au soixante-neuvième rang. Le rapport note que le coût moyen de la garde d’enfants à lui seul s’élève à 1 599,49 £ dans la capitale anglaise.

Le coût total pour une famille d’y vivre est d’environ 3 712,10 £ par mois. L’un des avantages réside dans les 651 activités différentes adaptées aux enfants parmi lesquelles vous pouvez choisir dans la ville et dans les 187 parcs différents, même si cela ne compense peut-être pas les coûts immenses.