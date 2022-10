Sexisme, racisme… homeisme ? DC interdit la discrimination contre les sans-abri

Washington a mis en place une loi historique pour interdire toute discrimination à l’égard des sans-abri.

La loi est une première aux États-Unis et place le statut de logement sur un pied d’égalité avec le sexisme et le racisme.

Une étude a révélé que 93% des sans-abri de Washington sont victimes de discrimination.

Au cours des quatre années où Rich a été sans abri à Washington DC, il dit avoir été victime de discrimination en raison de sa couleur de peau, de ses cheveux bouclés et de son statut de logement.

“Cela a toujours été une chose constante. Si vous n’avez pas votre propre logement, votre propre logement, les gens vont toujours vous traiter différemment”, a déclaré Rich, qui a demandé à être identifié par un seul nom, au Thomson Reuters. Fondation.

La police soupçonnait qu’il vendait de la drogue alors qu’il n’avait tout simplement nulle part où aller. Rich a également déclaré qu’il avait du mal à obtenir de l’aide pour ses deux enfants et qu’il avait rencontré le scepticisme des employeurs potentiels.

D’autres sans-abri racontent des histoires similaires : être expulsés des épiceries haut de gamme ou des bibliothèques chaleureuses pour avoir transporté trop de sacs, ou accusés de simuler des maux juste pour secouer un lit.

“La discrimination contre les personnes sans domicile est une tendance inquiétante depuis trop longtemps”, a déclaré Jeff Olivet, directeur exécutif du Conseil interagences américain sur les sans-abrisme, qui coordonne la politique fédérale sur la question.

Cela peut signifier pas d’emploi, pas d’école, pas d’aide ou d’avantages sociaux.

Le mois dernier, Rich, 28 ans, a rempli une candidature pour un emploi dans la restauration rapide. “Parce que je n’avais pas d’adresse, ils ne m’ont pas embauché”, a-t-il déclaré.

Rich travaille également en tant que spécialiste des jeunes pairs avec Sasha Bruce Youthwork, aidant les jeunes sans-abri, et dit qu’il entend des histoires similaires de préjugés.

Il a dit:

Je ne suis pas le seul à avoir une histoire – ces choses arrivent régulièrement.

Mais maintenant, “ces choses” peuvent commencer à se produire un peu moins.

Ce mois-ci, Washington a mis en place une loi historique pour interdire toute discrimination à l’encontre des sans-abri, que ce soit par les employeurs, les propriétaires, les forces de l’ordre, les entreprises privées ou autres.

Il s’agit de la première loi de ce type dans le pays, mettant le statut de logement sur un pied d’égalité avec la race, le sexe, l’âge, le handicap et 17 autres problèmes similaires.

Cela survient alors que l’instabilité du logement a augmenté à travers le pays – et que les villes et les États criminalisent certains aspects de l’itinérance, comme dormir dehors ou dans des véhicules.

Washington comptait plus de 4 400 sans-abri lors de son dernier décompte en janvier ; la ville de 700 000 habitants a pour objectif de mettre fin au sans-abrisme d’ici 2025.

Il a fallu près d’une décennie à la ville pour se mettre d’accord sur la nouvelle loi, et le climat économique difficile d’aujourd’hui la rend particulièrement opportune, disent les partisans.

“Nous devons nous assurer que nous ne compliquons pas la route pour les personnes sans logement”, a déclaré Robert C. White Jr., le membre du DC Council qui a dirigé la dernière version de la loi.

“S’ils sont confrontés à la discrimination en matière de logement, cela rend la résolution de l’itinérance plus difficile, pas plus facile. Si les employeurs font de la discrimination quant aux personnes qu’ils embauchent, cela rend l’élimination de l’itinérance plus difficile et non plus facile.”

La nouvelle loi a aussi des dents acérées.

Il dispose d’un budget pour que le personnel enquête sur les allégations de discrimination et éduque les forces de l’ordre, et les infractions peuvent entraîner des sanctions civiles et autres, a déclaré White dans une interview.

Les enquêtes et les sanctions rendent la loi “monumentale”, a déclaré Lily Milwit, avocate au National Homeless Law Center.

“Il est bon que les États et les localités envisagent une législation préventive comme celle-ci, car nous voyons le contraire s’installer dans de nombreux États.”

Les 93%

Washington a été poussé à agir pour la première fois après qu’une étude historique de 2014 a montré que 93% des habitants sans logement signalaient une discrimination.

Cela comprenait plus de 70% des personnes estimant avoir été discriminées par des entreprises privées, les deux tiers par les forces de l’ordre et près de la moitié par les services médicaux.

Refusés des cafés et harcelés par la police, les répondants ont déclaré qu’ils s’étaient même vu refuser des soins médicaux ou accusés de “faire semblant” d’être malades pour sortir de la rue.

En 2018, le groupe de réflexion de l’Urban Institute a découvert que 15 % des propriétaires de Washington refusaient d’accepter les bons d’aide au logement du gouvernement.

Robert Warren, membre fondateur du groupe de défense People for Fairness Coalition, fait pression pour la nouvelle loi depuis près d’une décennie et a déclaré que les conclusions de 2014 restent pertinentes.

Il a dit qu’une femme qu’il connaissait avait récemment été expulsée d’une épicerie haut de gamme, la sécurité faisant référence au “nombre de sacs qu’elle avait et au fait que les sans-abri ne devraient pas être là”.

Les bibliothèques ont également établi des règles sur le nombre de sacs, a déclaré Warren, tandis que de nombreuses parties de la ville manquent de toilettes et que les établissements privés interdisent souvent aux sans-abri d’utiliser les leurs.

Il a exprimé l’espoir que la nouvelle loi encouragera les États voisins à agir – et les critiques à réduire également leur langage.

“Certains des abus verbaux dirigés contre les sans-abri – peut-être que certains peuvent être atténués.”

Déclaration des droits

DC dirige maintenant le pays sur cette stratégie, mais il n’agit pas seul.

Trois États ont déjà adopté des « déclarations des droits des sans-abri », même si toutes ont une portée plus limitée et manquent de mécanismes d’application, a déclaré Milwit du National Homeless Law Center.

Rhode Island a été le premier à le faire, en 2012.

Megan Smith, une travailleuse de proximité avec House of Hope, une organisation à but non lucratif, a déclaré :

Il s’agissait de la façon dont les gens étaient exclus ou harcelés dans l’espace public ou dans les transports en commun, comment les gens se sentaient discriminés lorsqu’ils allaient accéder aux services ou équipements publics, ou dans le logement.

Bien que la législation ait été un jalon symbolique, elle n’a jamais été légalement appliquée, a-t-elle déclaré.

Les violations « étaient répandues à l’époque, et elles le sont maintenant. La plupart des gens subissent encore plusieurs types de discrimination.

Maintenant, les défenseurs veulent changer cela.

Margaux Morisseau, de la Rhode Island Coalition to End Homelessness, a déclaré qu’une priorité absolue cette année serait de peaufiner la législation ou de pousser les responsables à enfin l’appliquer.

“Nous devons nous assurer que nous éduquons suffisamment les gens pour qu’ils sachent quoi faire lorsque leurs droits ont été violés, et qu’il y a suffisamment de preuves pour que l’injustice puisse être confrontée”, a-t-elle déclaré.