LA nouvelle émission digne d’une frénésie Sex/Life était publié le 25 juin.

La showrunner Stacy Rukeseyer a déjà confirmé qu’il y aurait une saison deux de l’émission mais la série n’a pas encore été renouvelée par Netflix.

Sexe/Vie : Qui fait partie du casting de la série Netflix ?

La première saison de la série mettait en vedette Sarah Shahi dans le rôle de Billie Connelly, Adam Demos dans celui de Brad Simon, Mike Vogel dans celui de Cooper Connelly, Margaret Odette dans celui de Sasha Snow et Jonathan Sadowski dans celui de Devon.

Après la fin dramatique de la première saison, les fans sont curieux de savoir qui reviendra pour la deuxième saison.

Shahi et Demos reprendront certainement leurs rôles et on s’attend à ce que Vogel et Odette le fassent également.

Sarah Shahi dans le rôle de Billie Connelly

4 Sex/Life parle d’une femme et d’une mère de banlieue qui « fait un voyage dans le passé chargé de fantaisie qui met son présent sur une trajectoire de collision avec son passé d’enfant sauvage » Crédit : Getty

Shahi est une actrice hispano-iranienne née au Texas.

Elle est surtout connue pour ses rôles dans Bullet to the Head, Alias, The L Word et Fairly Legal.

L’homme de 41 ans était une ancienne pom-pom girl des Cowboys de Dallas avant de déménager à Los Angeles pour devenir acteur.

Shahi sort actuellement avec Demos, son amour à l’écran.

Adam Demos dans le rôle de Brad Simon

4 La première saison de Sex/Life diffuse les huit épisodes sur Netflix Crédit : Alamy

Demos est un acteur d’origine australienne.

Le joueur de 35 ans s’intéresse au métier d’acteur depuis qu’il est jeune, mais n’a commencé à travailler professionnellement qu’en 2009.

Il a obtenu sa pause en 2017 lorsqu’il a été choisi pour le drame australien Janet King.

Après s’être rencontré dans l’émission, il a commencé à sortir avec sa co-star Shahi.

Mike Vogel dans le rôle de Cooper Connelly

4 Le spectacle a été créé par l’écrivain/producteur Stacy Rukeseyer Crédit : Alamy

Vogel est un acteur et ancien mannequin.

Il a joué dans plusieurs films populaires dont The Help, Cloverfield, She’s Out of My League, Texas Chainsaw Massacre et The Sisterhood of the Traveling Pants.

L’homme de 41 ans a joué dans le drame NBC The Brave de 2017-2018.

Il a épousé une autre mannequin, Courtney, en 2003 avec qui il partage trois enfants.

Margaret Odette dans le rôle de Sasha Snow

4 Sex/Life a attiré l’attention des téléspectateurs avec sa nudité frontale et ses scènes de sexe passionnées Crédit : Alamy

Odette est une actrice haïtienne américaine qui est apparue au cinéma, à la télévision et à Broadway.

Alors que Sex/Life est son générique le plus connu à l’écran, elle est apparue à Broadway dans Much Ado About Nothing.

Le natif de New York est diplômé de la Tisch School of the Arts de NYU en mai 2017.