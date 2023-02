Sexe, mensonges, caméras vidéo : comment un influenceur aurait transformé des femmes en esclaves

La femme de Moldavie pensait que c’était de l’amour. La célébrité Internet Andrew Tate lui avait offert une nouvelle vie. Ils avaient même parlé de mariage. Il ne demandait qu’une chose : une loyauté absolue.

“Vous devez comprendre qu’une fois que vous êtes à moi, vous serez à moi pour toujours”, lui a dit Tate le 4 février de l’année dernière dans l’un des dizaines de messages WhatsApp cités par les procureurs roumains qui allèguent qu’il a trafiqué et exploité sexuellement plusieurs femmes.

Tate, un influenceur avec des millions d’abonnés en ligne, a exhorté la femme moldave à le rejoindre en Roumanie. “Il ne se passera rien de mal”, l’a-t-il rassuré le 9 février. “Mais tu dois être de mon côté.”

Le mois suivant, selon les procureurs roumains, Tate a violé la femme à deux reprises dans le pays tout en cherchant à l’enrôler dans une opération de traite des êtres humains axée sur la production de pornographie pour la plateforme en ligne OnlyFans, un site qui permet aux gens de vendre des vidéos explicites d’eux-mêmes.

Les allégations et les messages sont inclus dans un document judiciaire inédit, daté du 30 décembre et examiné par Reuters, qui brosse le tableau le plus détaillé à ce jour de l’entreprise illicite prétendument dirigée par Tate, un ancien champion du monde de kickboxing, et son frère Tristan.

Ils ont été révélés à la suite de l’arrestation des frères le 29 décembre, accusés d’avoir formé un gang criminel pour exploiter sexuellement des femmes.

Andrew Tate, 36 ans, basé principalement en Roumanie depuis 2017, et son frère de 34 ans ont nié toutes les allégations portées contre eux. Reuters n’a pas pu les joindre en garde à vue pour commentaires.

En réponse aux questions, leur avocat Eugen Vidineac a déclaré qu’il ne pouvait pas publiquement confirmer ou infirmer les informations sur l’affaire tant que l’enquête était en cours. L’unité roumaine de lutte contre le crime organisé a également déclaré que ses procureurs ne pouvaient pas commenter l’enquête.

Reuters a traduit les échanges WhatsApp avec les femmes moldaves – qui apparaissent en roumain dans le document judiciaire – en anglais, leur langue d’origine. Bien qu’exacte, la traduction de la version roumaine fournie par les procureurs peut ne pas être identique à la formulation initiale.

Les frères ont utilisé la tromperie et l’intimidation pour amener six femmes sous leur contrôle et “les transformer en esclaves”, ont déclaré les procureurs dans le document. Le dossier de 61 pages, produit par des fonctionnaires du tribunal de Bucarest, comprend le procès-verbal d’une audience au cours de laquelle un juge a prolongé la détention des Tates ainsi que des preuves soumises par l’accusation.

L’avocat Vidineac a déclaré que les victimes présumées des frères n’avaient pas été maltraitées, mais “vivaient sur le dos des célèbres Tates”, selon le document judiciaire. “Ils étaient joyeux et personne ne les forçait à faire ces choses”, a-t-il ajouté.

Vidineac a reconnu dans le document qu’Andrew Tate et la femme moldave avaient eu des relations sexuelles, mais il a déclaré que c’était consensuel et l’a accusée d’avoir fabriqué les allégations de viol.

Reuters n’a pas pu corroborer de manière indépendante la version des événements fournie par les procureurs ou l’avocat de la défense, et n’a pas pu joindre les six femmes nommées dans le document pour commentaires. L’agence de presse n’identifie généralement pas les victimes présumées de crimes sexuels à moins qu’elles n’aient choisi de divulguer leurs noms.

Deux des femmes ont déclaré à la chaîne de télévision roumaine Antena3 le 11 janvier qu’elles n’étaient pas des victimes et que les Tates étaient innocentes. La station ne les a identifiées que par leurs prénoms, Béatrice et Iasmina.

“Vous ne pouvez pas me citer comme victime si je dis que je n’en suis pas une”, a déclaré Béatrice à la station. Les quatre autres femmes, dont la Moldave, n’ont pas commenté publiquement.

OnlyFans : nous avons surveillé Tate

Les allégations auxquelles Tate fait face ont mis l’accent sur un misogyne autoproclamé qui a construit une base de fans en ligne, en particulier parmi les jeunes hommes, en promouvant une image somptueuse et hyper-macho de conduire des voitures rapides et de sortir avec de belles femmes.

En 2022, il était la huitième personne la plus recherchée sur Google au monde, devancé uniquement par des personnalités telles que Johnny Depp, Will Smith et Vladimir Poutine, selon l’analyse de Google.

Les procureurs affirment que les Tates contrôlaient les comptes et les revenus des victimes OnlyFans s’élevant à des dizaines de milliers d’euros, soulignant les inquiétudes de certains groupes de défense des droits humains quant au potentiel d’exploitation des femmes sur ces plateformes.

Reuters n’a pas pu vérifier l’existence des comptes OnlyFans des victimes présumées.

OnlyFans, basé au Royaume-Uni, compte 150 millions d’utilisateurs qui paient aux “créateurs” des frais mensuels de montants variables pour leur contenu, en grande partie érotique ou pornographique, mais aussi dans des domaines tels que l’entraînement physique et la musique.

La société, dont les 1,5 million de créateurs peuvent gagner entre des centaines de dollars et des dizaines de milliers de dollars par mois, déclare sur son site Web qu’il s’agit de “la plate-forme multimédia numérique la plus sûre”. Il a été fondé en 2016 et s’est développé rapidement pendant les fermetures de COVID-19.

La porte-parole Sue Beeby a déclaré à Reuters qu’Andrew Tate “n’a jamais eu” de compte de créateur ni reçu de paiements. Elle a déclaré qu’OnlyFans le surveillait depuis début 2022 et avait pris des “mesures proactives” pour l’empêcher de publier ou de monétiser du contenu, sans préciser les raisons de l’examen ou les mesures prises.

Elle a ajouté que les créateurs dans leur ensemble ont subi des contrôles d’identification approfondis et que tout le contenu a été examiné par la plateforme, qui a travaillé en étroite collaboration avec les forces de l’ordre. Vidineac a refusé de commenter les mesures prises par OnlyFans contre Tate.

Comment j’oblige les femmes à m’aimer

L’image d’Andrew Tate a été alimentée par une série de commentaires controversés. Il a comparé les femmes à des chiens et a déclaré qu’elles portaient une part de responsabilité dans le viol. Ses remarques l’ont banni de Facebook, Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux de premier plan l’année dernière.

Un porte-parole de Meta a déclaré que Tate avait été banni en août 2022 de ses plateformes Facebook et Instagram pour avoir enfreint ses politiques, qui interdisent “la haine fondée sur le sexe, toute menace de violence sexuelle ou les menaces de partager des images intimes non consensuelles”.

Tate a déclaré sur un podcast en 2021 qu’il avait lancé une entreprise de webcam en Grande-Bretagne qui avait culminé avec 75 femmes travaillant pour lui gagnant 600 000 $ par mois – une somme que Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante. Il n’a pas précisé dans le podcast ce que les femmes ont fait.

Jusqu’au mois dernier, son site Web proposait un cours coûtant plus de 400 $ qui promettait d’enseigner “chaque étape pour construire une fille qui est soumise, loyale et amoureuse de vous”.

“C’est mon talent. Faire en sorte que les femmes soient amoureuses de moi de manière extrêmement efficace”, a-t-il déclaré sur le site Web. Les pages sur le cours, examinées par Reuters, ont été supprimées en janvier.

Dans une vidéo YouTube distincte destinée aux hommes qui veulent gagner de l’argent en mettant des femmes sur OnlyFans, Tate a qualifié la plateforme de “la plus grande bousculade du monde”. La date d’origine de la vidéo, qui a été téléchargée plusieurs fois, n’est pas claire.

Dans le document judiciaire, l’avocat Vidineac a déclaré que le personnage en ligne de Tate était un “personnage virtuel” construit pour gagner des abonnés et gagner de l’argent, et n’avait “rien à voir avec l’homme réel”.

Le compte Twitter de Tate, rétabli en novembre, un mois après que le milliardaire Elon Musk a racheté la plateforme, clame son innocence auprès de ses 4,8 millions de followers. “Ils m’ont arrêté pour ‘rechercher’ des preuves… qu’ils ne trouveront pas parce qu’elles n’existent pas”, a déclaré un post du 15 janvier.

Une Américaine “très effrayée”

Tate a rencontré la Moldave pour la première fois virtuellement sur Instagram en janvier 2022 avant de se rencontrer en personne à Londres le mois suivant, et en mars, elle était en Roumanie, ont déclaré les procureurs dans le document judiciaire, qui comprend des échanges WhatsApp entre le 4 février et le 8 avril.

Les autorités ont bougé contre les frères le 11 avril, lorsque la police a fait une descente dans l’une de leurs propriétés à Bucarest, soupçonnée qu’une Américaine y était détenue contre son gré.

Selon les procureurs, l’Américaine – une autre des six victimes présumées – a rencontré Tristan Tate en ligne en novembre 2021, puis en personne à Miami le mois suivant. Ils ont dit qu’il l’avait attirée en Roumanie en exprimant de “faux sentiments” pour elle et en promettant une relation sérieuse, avait payé son billet d’avion et avait dit qu’il pourrait l’aider à gagner “100 000 par mois” sur OnlyFans.

Tristan Tate est venu la chercher à l’aéroport de Bucarest dans une Rolls-Royce le 5 avril 2022 et l’a ramenée chez lui, qui avait deux gardes armés, selon le document judiciaire.

Il lui a dit qu’elle n’était pas une prisonnière mais a déclaré que les gardes ne la laisseraient pas sortir sans sa permission, a-t-il ajouté. Il a dit qu’il était dangereux pour elle de partir “parce qu’il avait des ennemis”.

Il y avait des caméras partout dans la maison, que Tristan Tate surveillait à distance, ont indiqué les procureurs dans le document. Il a un jour envoyé un message à l’Américaine pour lui dire qu’il pouvait voir où elle se trouvait et ce qu’elle faisait, ont-ils dit.

Lorsqu’elle a déménagé dans une autre maison avec quatre des “petites amies” d’Andrew Tate, elle a été autorisée à sortir mais seulement si elle était accompagnée d’autres femmes, ont déclaré les procureurs, ajoutant qu’elle avait “très peur” des frères.

Dans le document, l’avocat de Tate a déclaré que la femme américaine avait un téléphone portable, un accès Internet et la liberté de quitter la maison à sa guise.

La femme n’a pas parlé publiquement des Tates ou des allégations des procureurs.

Les procureurs roumains ont déclaré le 15 janvier que dans le cadre de leur enquête sur les suspects, ils avaient saisi des actifs d’une valeur de près de 4 millions de dollars, dont une flotte de voitures de luxe de l’enceinte d’Andrew Tate à la périphérie de Bucarest.

“Contenu sexuellement abusif”

La détention des Tates, ainsi que de deux femmes roumaines accusées de travailler pour eux, a été prolongée jusqu’au 27 février. Leur appel contre cette détention a été rejeté par un tribunal mercredi. Un juge peut ordonner leur détention jusqu’à 180 jours pendant que l’enquête est en cours, ce qui signifie qu’elle pourrait s’étendre jusqu’à la fin juin.

Les complices présumés, Georgiana Naghel et Luana Radu, contrôlaient les comptes OnlyFans et TikTok des six victimes au nom des Tates, prélevant la moitié des revenus et infligeant des amendes aux femmes pour retard ou reniflement devant la caméra, ont déclaré les procureurs.

Le couple a menacé de battre les femmes si elles ne faisaient pas leur travail, selon le document judiciaire.

Naghel et Radu ont nié toutes les allégations portées contre eux. Vidineac, qui représente également Naghel, et l’avocat de Radu ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas commenter l’affaire.

L’opération de Tates a mis les femmes sur TikTok pour générer du trafic vers OnlyFans en raison de ses abonnements lucratifs, ont déclaré les procureurs. Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’existence des comptes TikTok en question.

TikTok a déclaré dans un communiqué qu’Andrew Tate avait été banni de sa plateforme et qu’il avait pris des mesures contre des vidéos et des comptes qui lui étaient liés et qui violaient son interdiction de “contenu à caractère sexuel”.

La société a refusé de commenter davantage, citant l’enquête en cours en Roumanie.

