Sex Education Saison 3 Actualités, rumeurs, date de sortie et distribution

Le succès de Netflix YA Sex Education a continué à être un succès – à tel point qu’il est de retour pour une troisième saison plus tard cette année.

Otis, Maeve, Eric, Jean et le reste de l’équipage seront tous de retour pour s’attaquer à leurs problèmes personnels et traverser des moments difficiles. Cependant, quand commence la saison 3 de Sex Education, comment pouvez-vous la regarder et qui sera la vedette ? Nous avons tout ce que vous devez savoir.

Vous pouvez également consulter un résumé similaire pour The Witcher saison 2 et Stranger Things saison 4.

Date de sortie de la saison 3 de Sex Education

Sex Education arrivera sur Netflix cet automne le 17 septembre 2021. Nous supposons, comme les saisons précédentes, que tous les épisodes tomberont en même temps, conformément à la culture de frénésie de Netflix.

Découvrez les premières images de la saison 3 sur le compte Twitter de Netflix :

L’attente touche à sa fin! Sex Education Saison 3 premières le 17 septembre – PREMIER REGARD: pic.twitter.com/kNj7a3MiV0 – Netflix (@netflix)

24 juin 2021

Les acteurs et l’équipe de Sex Education

Vous serez heureux d’apprendre que toutes les grandes stars des dernières saisons seront de retour. Ceux-ci sont:

Asa Butterfield – Otis Milburn

Gillian Anderson – Jean Milburn

Emma Mackey – Maeve Wiley

Ncuti Gatwa – Eric Effiong

Connor Swindells – Adam Groff

Aimee-Lou Wood – Aimée Gibbs

Kedar Williams-Stirling – Jackson Marchetti

Chaneil Kular – Anwar

Simone Ashley – Olivia

Mimi Keene – Ruby Matthews

Tanya Reynolds – Lily Iglehart

Mikael Persbrandt – Jakob Nyman

Patricia Allison – Ola Nyman

Sami Outalball – Rahim

Anne-Marie Duff – Erin Wiley

George Robinson – Isaac

Chinenye Ezeudu – Viv Odesanya

Les nouveaux arrivants Jason Isaacs, Jemima Kirke et Dua Saleh se joignent au casting cette saison.

Isaacs jouera Peter Groff, le frère plus réussi et arrogant de M. Groff. Kirke incarnera la nouvelle directrice Hope, qui apportera quelques changements à Moordale. Saleh incarnera Cal, un étudiant non binaire qui affronte Hope.

Quelle est l’intrigue de la saison 3 de Sex Education ?

Voici la ligne de journal officielle de la troisième saison de Sex Education :

‘C’est une nouvelle année, Otis a des relations sexuelles occasionnelles, Eric et Adam sont officiels et Jean a un bébé en route. Pendant ce temps, le nouveau directeur Hope (joué par Jemima Kirke) essaie de ramener Moordale à un pilier d’excellence, Aimee découvre le féminisme, Jackson a le béguin et un message vocal perdu se profile toujours. Préparez-vous à des animaux d’engagement, des phénomènes extraterrestres, des cupcakes à la vulve et bien plus encore de Madame Groff.’

Il y a beaucoup à déballer là-bas. Commençons par Otis – lorsque la saison 2 s’est arrêtée, Otis avait rompu avec Ola et laissé un message vocal à Maeve, lui avouant son amour pour elle. Cependant, cela a été supprimé par l’ami de Maeve, Isaac.

En supposant que Maeve ne reçoive jamais le message (et sachant comment Otis saute aux conclusions), nous pensons qu’une romance entre les deux dirigeants du groupe d’éducation sexuelle à Moordale sera dépassée, du moins pour le moment. L’intrigue indique qu’Otis aime être célibataire pour le moment.

Cependant, il n’est toujours pas au courant de la grossesse de sa mère. Cela vient après que Jean a rompu avec Jakob, donc la situation est encore plus compliquée. On se demande comment Otis va prendre la nouvelle.







La relation d’Eric et Adam sera intéressante à suivre. Eric a rompu sa relation avec le petit ami idéal Rahim, et doit maintenant faire face au sac plein de problèmes d’Adam et à l’homophobie intériorisée. La confession publique est certainement un grand pas en avant, mais il ne fait aucun doute qu’il y aura plus de défis à venir.

Ensuite, il y a les changements dans l’ensemble de l’école. Les photos promotionnelles montrent les étudiants de Moordale en train d’obtenir des uniformes, et les choses en général semblent être bouleversées. Cela pourrait-il cependant signifier une répression contre l’entreprise d’éducation sexuelle qu’Otis avait à flot ?

Comment regarder la prochaine série de Sex Education

Sex Education est un original de Netflix, donc la seule façon de le regarder est de créer un compte. Vous pouvez le faire sur le site Web de Netflix pour aussi peu que 5,99 £ / 8,99 $ par mois.

Si vous n’avez pas encore d’abonnement Netflix, vous pouvez voir comment il se compare à ses concurrents dans notre liste des meilleurs services de streaming TV.