Intitulé « Et juste comme ça … », le redémarrage mettra en vedette trois des quatre premiers rôles principaux de l’émission à succès des années 90, avec Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis prêts à reprendre les rôles de Carrie, Miranda et Charlotte.

Kim Cattrall, qui a joué le rôle de Samantha dans l’émission originale, ne reviendra pas pour la série redémarrée, qui sera produite par Parker, Davis, Nixon et Michael Patrick King.

Décrite par HBO Max comme un « nouveau chapitre » de la série à succès des années 90 et 2000, la série de 10 épisodes suivra Carrie, Miranda et Charlotte alors qu’ils naviguent dans la cinquantaine et devrait débuter la production à New York. au printemps.

L’émission a été éclairée par HBO Max, le service de streaming de WarnerMedia, lancé l’année dernière. WarnerMedia est la société mère de CNN.