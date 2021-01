Un nouveau chapitre de « Sex and the City » arrive sur HBO Max.

Sarah Jessica Parker a annoncé la nouvelle série « And Just Like That … » dans laquelle elle sera la vedette (et productrice exécutive) avec Cynthia Nixon et Kristin Davis. Parker a posté un extrait de l’émission sur Instagram dimanche avec la légende: « Je ne pouvais pas m’empêcher de me demander … où sont-ils maintenant? X, SJ »

Le renouveau suivra Carrie (Parker), Miranda (Nixon) et Charlotte (Davis) alors que « ils naviguent dans le voyage de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine », selon un communiqué de presse de HBO Max.

Kim Cattrall, qui a joué Samantha dans la série diffusée sur HBO de 1998 à 2004 et dans deux films «Sex and the City», est manifestement absente de la production. Cattrall a juré en juillet 2019 qu’elle n’apparaîtrait «jamais» dans une autre production.

La nouvelle série de 10 épisodes d’une demi-heure devrait débuter la production à New York à la «fin du printemps», selon le communiqué. Aucune date n’a été donnée pour le streaming.

Nixon a également posté le clip sur Twitter, écrivant: « Tout est possible. C’est New York. »

Davis a ajouté sur Twitter: « Tout est possible, l’histoire continue. »