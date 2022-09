Séville vs Manchester City – Rapport de match de football – 6 septembre 2022

Erling Haaland a marqué deux fois alors que Manchester City ouvrait sa campagne en Ligue des champions avec une victoire 4-0 à l’extérieur contre Séville hors de forme mardi.

Haaland a ramené à la maison le centre de Kevin De Bruyne au milieu de la première mi-temps et, après que Phil Foden ait doublé l’avance de City au début de la deuxième période, l’attaquant norvégien a marqué son 12e but en sept matches pour infliger à Séville une quatrième défaite sur ses cinq dernières sorties.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“Je pense que son [Haaland] les chiffres de toute sa carrière, même dans les équipes précédentes, sont assez similaires”, a déclaré le patron de City, Pep Guardiola.

“Il a un sens incroyable du but. Nous avons des chiffres incroyables en termes de buts et nous devons continuer comme ça. Une autre bataille contre Tottenham et j’espère que nous pourrons continuer.”

Haaland a causé la majorité des problèmes de Séville en première mi-temps. Il était au bon endroit au bon moment pour ouvrir le score 20 minutes plus tard, captant le centre de De Bruyne à la volée.

City semblait certain de marquer trois minutes après la pause alors qu’une contre-attaque menée par Haaland et De Bruyne s’est terminée avec ce dernier au but avec seulement Bono à battre, mais le gardien marocain s’est superbement incliné pour nier le Belge.

Erling Haaland a marqué de chaque côté de la mi-temps alors que Manchester City condamnait Séville à une lourde défaite. David Ramos/Getty Images

L’équipe de Guardiola a à juste titre doublé son avance 58 minutes plus tard lorsque Foden s’est tordu et s’est retourné au bord de la zone avant de tirer une finition savamment placée dans le coin le plus éloigné.

Et dans une performance dominante, City a eu son troisième neuf minutes plus tard, Haaland marquant son 12e but sous un maillot de City après avoir profité du tir paré de Foden. L’attaquant en forme a été remplacé à 20 minutes de la fin par Julian Alvarez prenant sa place.

City a contrôlé la possession pour voir confortablement le match et a même ajouté un quatrième instant avant le coup de sifflet final lorsque Rubén Dias tapé à la maison João Cancelotandis que Séville avait du mal à menacer les champions de Premier League à quelque titre que ce soit.