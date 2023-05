Séville vs Juventus – Rapport de match de football – 18 mai 2023

Les pur-sang de la Ligue Europa, Séville, ont riposté pour atteindre une autre finale alors que le remplaçant Erik Lamela a marqué d’une tête fabuleuse cinq minutes après la prolongation pour remporter une victoire 2-1 sur la Juventus jeudi, assurant une victoire cumulée 3-2.

Les Espagnols tenteront de décrocher un septième titre record en Ligue Europa lorsqu’ils affronteront l’AS Roma en finale à Budapest le 31 mai, après que l’équipe de Jose Mourinho a fait match nul 0-0 au Bayer Leverkusen pour assurer une victoire cumulée 1-0 en demi-finale. final.

La Juventus, qui a été tenue en échec 1-1 par Séville au match aller, semblait bien partie pour atteindre la finale lorsque le remplaçant Dusan Vlahovic a marqué avec une finition soignée à la 65e minute dans un stade bruyant de Sanchez Pizjuan.

Mais le milieu de terrain Suso a égalisé six minutes plus tard avec une superbe frappe à longue portée pour faire passer le match en prolongation. Lamela a ensuite conclu la victoire lorsqu’il a sauté dans une zone bondée et a envoyé une tête imposante dans le filet pour ravir les fans.