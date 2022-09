Séville vs Barcelone – Rapport de match de football – 3 septembre 2022

Robert Lewandowski a marqué son cinquième but en quatre matchs de Liga pour Barcelone et a aidé son équipe à vaincre Séville lors d’une victoire 3-0 samedi, Raphinha et Eric Garcia ajoutant chacun un but pour les visiteurs.

Cette victoire place Barcelone à la deuxième place du classement avec 10 points, deux derrière le leader du Real Madrid.

Pour l’équipe de Julen Lopetegui, cependant, il s’agissait de leur troisième défaite en quatre matchs, les laissant avec un seul point à la 17e place.

Hurlé par ses fans dans un stade Sanchez Pizjuan à guichets fermés, Séville a connu un départ impressionnant, pressant Barcelone haut et acculé à ses rivaux.

Mais les visiteurs ont fait taire la foule lors d’une contre-attaque fulgurante à la 21e minute, se terminant par une tête de Raphinha sur un rebond d’un tir ébréché de Lewandowski qu’un défenseur a dégagé de la ligne.

Quinze minutes plus tard, Jules Kounde, jouant pour la première fois contre Séville après être parti signer avec Barcelone cet été, a envoyé un centre parfait dans la surface que Lewandowski a attrapé sur sa poitrine avant de frapper sa volée dans le coin inférieur gauche.

L’attaquant polonais, qui a rejoint le Barca en provenance du Bayern Munich dans le cadre d’un contrat à succès cet été, est déjà le meilleur buteur de la Liga, à égalité avec l’attaquant du Celta Iago Aspas.

Barcelone a pris le contrôle du match et aurait pu gagner par une marge beaucoup plus grande. Ousmane Dembele a raté une occasion en or de marquer un troisième après une belle course juste avant la mi-temps, mais son tir ébréché sur le gardien de but a navigué juste après le poteau gauche.

Dix minutes après le début de la seconde mi-temps, Kounde a fourni une autre passe décisive, dirigeant un corner au poteau droit vers Garcia, qui a frappé à bout portant pour conclure les trois points.

Lewandowski a continué d’essayer de lober le gardien de but et a livré une autre tentative de puce dans une contre-attaque à la 73e minute pour être à nouveau refusé par un défenseur sur le but, Frenkie de Jong marquant presque du rebond.

Le milieu de terrain néerlandais a de nouveau tiré juste à côté du poteau cinq minutes plus tard.

“C’était un match difficile mais nous avons réussi à imposer notre plan de match, le style sur lequel nous travaillons dur pour établir cette nouvelle saison”, a déclaré Raphinha à Movistar Plus.

“Nous devons avoir le ballon et contrôler les matches. C’est notre identité. Mais la saison est longue et il reste encore beaucoup de chemin devant nous.”