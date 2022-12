Séville plonge dans une chute décevante

Cela fait seulement trois ans que Séville a soulevé le trophée de la Ligue Europa devant une foule émerveillée à Cologne.

De grandes victoires contre la Roma et United à un match à couper le souffle contre l’Inter, Séville a décroché son sixième titre en Ligue Europa, et son premier en quatre ans.

Pendant un certain temps, entre 2019 et 2022, Séville a ressemblé à un challenger des “trois grands” de la Liga : le Real Madrid, Barcelone et l’Atletico Madrid. Le Palanganas termine souvent quatrième.

Non seulement cela a décroché une place en Ligue des champions. Séville a menacé la hiérarchie traditionnelle du football espagnol.

Séville était tout aussi habile dans la salle de conférence que sur le terrain. Le stade Ramon Sanchez Pizjuan a produit talent après talent. Certains étaient formidables, Pablo Sarabia, Wissam Ben Yedder et plus récemment Jules Koundé. Certains étaient moins impressionnants malgré de solides relais. Par exemple, Vitolo, Steven Nzonzi et Clément Lenglet.

Année après année, Séville a forgé des équipes de plus en plus compétitives avec des signatures de plus en plus importantes. C’était, jusqu’à ce que tout explose.

À l’approche de la mi-parcours de la saison de la Liga, Séville n’a que onze points en 14 matchs. C’est bon pour seulement deux victoires et sept défaites au total, ce qui les place à un lamentable 18e.

Contrairement aux histoires de Sunderland et du Blackburn Rovers FC avec de nombreuses saisons progressivement déprimantes, la chute de Séville a été dure.

Affaires hors saison

Vous pouvez probablement lier l’insuffisance de Séville à son approche décontractée de la fenêtre de transfert de l’été 2022.

Séville a fait ses adieux à Jules Koundé dans son transfert le plus lucratif de tous les temps. Vend également Diego Carlos et Lucas Ocampos, entre autres noms reconnaissables.

Pour remplacer le duo d’arrière central fiable de Kounde et Carlos, Séville s’est tourné vers l’ancien défenseur du Bayern Tanguy Nianzou et Marcao. La partie espagnole a acquis ces deux pour environ 30 millions de dollars, combinés.

Ensuite, Séville a remplacé trois joueurs de la saison dernière, Ocampos, Munir El Haddadi et Anthony Martial, par trois joueurs. Séville a signé Isco, Kasper Dolberg et Adnan Januzaj.

Pas exactement le meilleur rendement.

Bien que n’importe quel club accueillera un bénéfice de 67,4 millions de dollars sur les transferts, personne ne veut le faire en perdant des joueurs clés. Bien que le transfert de Kounde, Carlos et Ocampos pour beaucoup d’argent soit compréhensible, leurs remplaçants se sont avérés au mieux médiocres.

Nianzou a été moyen et Marcao n’a disputé que sept matchs en raison de multiples blessures. Dolberg, Januzaj et Isco se sont combinés pour zéro but cette saison. Isco, avec deux passes décisives cette saison, aurait quitté Séville après une dispute avec le directeur sportif de Séville, Monchi.

Séville a dû vendre ses joueurs maintenant plutôt que de les laisser marcher gratuitement plus tard. Mais, ils auraient certainement pu trouver de meilleurs remplaçants après les avoir vendus. Il reviendrait les étouffer dans l’œuf au début de la saison.

Chaos sur et en dehors du terrain

La saison de Séville a commencé en fanfare; un mauvais. Séville a perdu plusieurs matchs gagnables en début de saison.

Séville a perdu à la fois contre Almeria nouvellement promu et Osasuna, 2-1. Malgré une victoire 3-2 sur l’Espanyol, Séville est entrée dans une autre sécheresse sans victoire.

Aux prises avec des matchs de Ligue des champions et un calendrier chargé, Séville resterait sans victoire pendant un mois entier. Julen Lopetegui, le surveillant de la montée en puissance de Séville, en a payé le prix avec son travail. Le point de rupture a été une sombre défaite 4-1 contre Dortmund qui a mis ses rêves en Ligue des champions en grand danger.

Le nouveau manager Jorge Sampaoli n’a été que légèrement meilleur. Sampaoli a récupéré sa qualification pour la Ligue Europa avec une victoire 3-0 sur le FC Kobenhaven ; la seule victoire du club dans la compétition. Pourtant, cela n’a fait qu’empirer. Mis à part une victoire serrée 1-0 contre Majorque en octobre, Séville reste au milieu d’une chute en Liga.

Répondre à la chute de Séville

Séville a besoin de plus qu’une plus grande banque et de meilleurs résultats. Il a besoin d’une refonte dans le département tactique. Sampaoli en est à son deuxième passage en tant que manager de Séville. Il est plus célèbre pour avoir mené le Chili à son premier titre en Copa America.

Sampaoli est un entraîneur prudent. Il aime contrôler le rythme du match en gardant le ballon et en n’attaquant que lorsque le moment est venu.

Dans toutes les équipes sous son apparence, il y a eu un certain degré d’expérimentation avec la formation de l’équipe.

C’est la même chose avec Séville, puisque Sampaoli a rebondi entre un 4-2-3-1, un 5-4-1 et plus. Mais un élément reste le même; les taux de possession de l’équipe.

Toutes les victoires de Séville avec Sampaoli sont survenues lorsque Séville avait une possession de plus de 55%. C’est pourquoi des équipes comme le Real Madrid, la Real Sociedad et Manchester City ont détruit Séville ; ils les ont empêchés d’avoir du temps sur le ballon.

Cela, et une défense conservatrice qui minimise les risques et ne se précipite pas dans les tacles, conduit à de nombreuses opportunités de mauvaise qualité.

L’approche mesurée de Sampaoli a fait de Séville le quatrième pour les passes tentées et le cinquième pour les passes réussies. La plupart de l’attaque de Séville provient de rebonds sur des tirs, ce qui serait attendu compte tenu de la moyenne de Séville d’environ 12 tirs par match.

Sampaoli a également rendu son équipe très lente et patiente. Séville a joué le quatrième plus grand nombre de passes dans son propre tiers défensif, a eu le septième plus grand nombre de touches en Liga.

L’approche lente et prudente de Séville en a fait l’une des pires infractions de la ligue, bien que l’on puisse s’y attendre lorsque vous avez des joueurs hors de forme comme Isco, Erik Lamela, Rafa Mir et Oliver Torres menant l’attaque.

Ce dont Séville a besoin

Séville peut démarrer avec une liste de matchs d’hiver gagnables pour sortir de la zone de relégation. Ils affrontent d’abord le Celta Vigo, 17e.

Ensuite, Séville affronte Getafe, Gérone, Cadix et Elche. Ces équipes sont toutes n ° 13 dans le tableau actuel ou pire. En fait, Cadix et Elche sont les deux seules équipes sous Séville dans le tableau.

Le club me tient informé de ce qui va se passer et j’espère que ce sera le plus tôt possible. Nous avons besoin d’un arrière gauche, d’un arrière central gauche, d’un milieu de terrain et d’un attaquant qui peuvent nous donner de la force. Je ne suis pas distrait par des choses que je ne peux pas résoudre moi-même. Jorge Sampaoli, du FC Séville

Sampaoli s’est déjà mis au travail. Séville aurait recruté le défenseur central rennais et l’international français U21 Loïc Badé pour assurer la couverture de la défense, et avec beaucoup de marge salariale pour travailler avec, Séville pourrait certainement renifler la Premier League et la Ligue 1 à la recherche de joueurs plus prometteurs.

Séville peut réagir à cette chute rapide. Sampaoli et Los Nervionenses essaiera de faire un grand retour pour éviter l’embarras total et un effondrement financier potentiel.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto